Анджеліна Джолі приїхала в Україну винятково через своє бажання, — представник ООН

Акторка вирішила відвідати нашу країну, щоб на власні очі побачити українців, які зуміли втекти від смерті, а також послухати їхні історії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі вирішила відвідати Західну Україну винятково через своє бажання. Вона приїхала до Львова як приватна особа, а не як представниця ООН. Про це пише CBC News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наприкінці квітня 2022 Анджеліна Джолі прибула до Львова, аби поспілкуватися з людьми, які врятувалися від війни. Проте в ООН відхрестилися від гучного візиту, про це заявив офіційний представник організації Метт Солтмарш.

"Анджеліна Джолі поїхала в Україну через особисте бажання, і УВКБ ООН не бере участі в цьому візиті", — зазначив речник ООН в електронній заяві.

Акторка відвідала Україну, аби на власні очі побачити українців, котрі зуміли втекти від смерті, та послухати їхні історії. Зірка розплакалася під час спілкування з врятованими українцями.

[ + – ] Анджеліна Джолі відвідала Львів та українських переселенців

Також Джолі відвідала поранених дітей в Охматдиті, а згодом на львівському вокзалі зустріла евакуаційний потяг з Покровська.

Від самого початку повномасштабної російської військової агресії на території України голлівудська знаменитість висловлювала підтримку українцям та почала допомагати українським біженцям через організацію ООН The UN Refugee Agency.

Нагадаємо, 30 квітня 2022 Анджеліну Джолі помітили в одній із львівських кав'ярень. Згодом інформація про приїзд зірки підтвердилася офіційно. Український політик Сергій Лещенко зазначив, що особисто організував приїзд світовій знаменитості.

Згодом акторці довелося почути українські сирени та сховатися в бомбосховищі.