Анджеліні Джолі довелося бігти до бомбосховища у Львові (відео)

День в Україні закінчився для акторки неспокійно

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Сьогоднішній день ознаменував візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну, куди вона приїхала з гуманітарною місією, а також особисто підтримати біженців. Вона побувала в місцевому кафе, після чого вирушила на вокзал, де вона зустрілася з біженцями, евакуйованими з Покровська, а далі Анджеліна поспілкувалася з волонтерами та лікарями.

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До вечора в Мережі почало поширюватися відео, як знаменитість була змушена бігти в укриття, коли почала працювати сирена оповіщення про повітряну тривогу. Анджеліна та команда її помічників стали поспішати й бігти в бомбосховище. Щоправда, на відео було видно і перехожих, які намагалися на бігу сфотографуватися з акторкою або зробити селфі на її фоні.

Раніше Фокус писав про те, що Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Крім того, акторка зустрілася на львівському вокзалі з біженцями з Покровська та не змогла стримати емоцій.