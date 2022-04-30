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Анджеліні Джолі довелося бігти до бомбосховища у Львові (відео)

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Анджеліна Джолі у Львові
Фото: Скрин видео | Анджеліні Джолі довелося терміново бігти у сховище під час візиту до Львова

День в Україні закінчився для акторки неспокійно

Сьогоднішній день ознаменував візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну, куди вона приїхала з гуманітарною місією, а також особисто підтримати біженців. Вона побувала в місцевому кафе, після чого вирушила на вокзал, де вона зустрілася з біженцями, евакуйованими з Покровська, а далі Анджеліна поспілкувалася з волонтерами та лікарями.

До вечора в Мережі почало поширюватися відео, як знаменитість була змушена бігти в укриття, коли почала працювати сирена оповіщення про повітряну тривогу. Анджеліна та команда її помічників стали поспішати й бігти в бомбосховище. Щоправда, на відео було видно і перехожих, які намагалися на бігу сфотографуватися з акторкою або зробити селфі на її фоні.

Раніше Фокус писав про те, що Анджеліну Джолі помітили в одному із львівських кафе. Крім того, акторка зустрілася на львівському вокзалі з біженцями з Покровська та не змогла стримати емоцій.