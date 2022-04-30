Анджелине Джоли пришлось бежать в бомбоубежище во Львове (видео)

День в Украине закончился для актрисы неспокойно

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Сегодняшний день ознаменовался визитом голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину, куда актриса приехала с гуманитарной миссией, а также лично поддержать беженцев. Она побывала в местом кафе, после чего актриса отправилась на вокзал, где она встретилась с беженцами, эвакуированными из Покровска, а далее Анджелина пообщалась с волонтерами и врачами.

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К вечеру в Сети стало распространяться видео, как знаменитость была вынуждена бежать в укрытие, когда начала работать сирена оповещения о воздушной тревоге. Анджелина и команда ее ассистентов стали торопиться и бежать в бомбоубежище. Правда, на видео были видны и прохожие, которые пытались на бегу сфотографироваться с актрисой или сделать селфи на ее фоне.

Ранее Фокус писал о том, что Анджелина Джоли была замечена в одном из львовских кафе. Кроме того, актриса встретилась на львовском вокзале с беженцами из Покровска и не смогла сдержать эмоций.