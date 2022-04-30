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Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове

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Анджелина Джоли в Украине 2022 фото, видео
Фото: Скрин видео

Голливудская знаменитость приехала в Украину с целью помощи украинцам, пострадавшим из-за войны с РФ

Американскую актрису, посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в одном из кафе сети Lviv Croissants во Львове. Знаменитость зашла перекусить в компании сопровождающих, где и стала объектом внимания посетителей заведения. Видео в фейсбуке опубликовала журналистка украинского телеканала Майя Пидгородецкая.

Анджелина Джоли приехала во Львов

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир" – прокомментировала журналистка свое видео.

Известно, что Анджелина Джоли с первых дней войны поддерживает украинцев, регулярно публикуя информацию и фото с беженцами у себя на странице Instgram, а сегодня актриса лично приехала во Львов.

Анджелина Джоли во Львове
Анджелина Джоли во Львове

Ранее Фокус сообщал о том, что Анджелина Джоли встречалась с детьми украинских беженцев в одном из госпиталей в Италии, о чем знаменитость также сообщала на своей странице в Сети.