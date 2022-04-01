Анджелина Джоли навестила детей из Украины в госпитале (фото)

Актриса пообщалась с родителями детей и сказала, что молится за Украину и ее граждан.

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Американская актриса посол доброй воли ООН Анджелина Джоли побывала в божнице Bambino Gesù! в Риме, где проведала, среди прочих, и 10-летнего Артема Кочергана из Черновцов, который лечится от острого лимфобластного лейкоза. Об этом на своей странице в Facebook написала мама мальчика Людмила Бабчук.

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"Анджелина Джоли, — выдающаяся актриса, телеведущая, фотомодель, посол доброй воли ООН, сегодня посетила нас в больницу Bambino Gesù🙈 Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство🥰🥰🥰", – подписала снимок со знаменитостью украинка.

[ + – ] Анджелина Джоли и Людмила Бабчук с сыном Фото: Скриншот

Позже в интервью СМИ она добавила, что актриса интересовалась у Артема, кем он хочет стать, что любит и есть ли у него друзья. Также Джоли спросила, остались ли у мамы и сына родственники в Украине, может ли она чем-то помочь, ее волновало происходящее в стране. Не обошла стороной и болезнь мальчика.

"Сказала, что как мама она меня понимает и очень сочувствует. Артем ответил, что любит складывать разные головоломки типа "кубика-рубика", а с друзьями из Украины общается по телефону… А когда признался, что хочет стать астрономом и космонавтом, она заметила, что раньше улететь в космос было невозможно, а сейчас это вполне реально и все в наших руках. В конце пожелала ему скорейшего выздоровления и обязательно осуществить свою мечту", – говорит Людмила.

Джоли также спросила, куда они поедут после лечения, на что Бабчук ответила, что хотели бы вернуться домой, в Украину, когда будет такая возможность.

Болезнь у мальчика диагностировали в прошлом году. До того, как попасть в Рим, Артем лечился в Черновцах, а затем в Турции.

На своей странице в соцсети Джоли поделилась еще одним кадром из больницы. Она рассказала, что посетила маленьких пациентов, эвакуированных из Украины, и сейчас молится за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее.

[ + – ] Анджелина Джоли проведала маленьких украинцев в итальянской больнице Фото: Скриншот

Ранее Джоли уже неоднократно выражала свою поддержку нашей стране. Кроме того, она рассказала, за что сражаются украинцы.