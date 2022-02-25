"Я молюсь за людей": Анджелина Джоли открыто поддержала Украину

Актриса давно занимается проблемами беженцев и не понаслышке знает о том, какие трудности им приходится переживать.

46-летняя оскароносная голливудская актриса Анджелина Джоли не осталась в стороне от событий, которые сейчас происходят в Украине, и опубликовала пост в поддержку нашего государства на своей странице в Instagram.

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"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из @refugees сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить", – говорится в публикации.

UN Refugee Agency (Агентство ООН по делам беженцев) – глобальная организация, занимающаяся спасением жизней и защитой прав беженцев, а также вынужденно перемещенных лиц, и актриса – посланник ООН по делам беженцев с 2002 года. Она неоднократно ездила с гуманитарными миссиями по всему миру, в частности, в Камбоджу. где усыновила ребенка.

Анджелина – не единственная из западных знаменитостей, кто в эти дни мыслями с Украиной. Ранее известный американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг призвал мировую общественность не смотреть молча за тем, как Россия убивает мирных украинцев.

"Нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького", – подчеркнул он с помощью метафоры.

Представители российского шоу-бизнеса также высказались по поводу агрессии РФ по отношению к Украине. В частности, действия путинского режима осудили Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич и многие другие. Рэпер Оксимирон и вовсе отменил шесть больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку, по его словам, не может петь и развлекать публику в такое время.