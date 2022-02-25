"Я молюся за людей": Анджеліна Джолі відкрито підтримала Україну

Акторка давно займається проблемами біженців і не з чуток знає, які труднощі їм доводиться переживати.

46-річна оскароносна голлівудська акторка Анджеліна Джолі не залишилася осторонь подій, які наразі відбуваються в Україні, і опублікувала пост на підтримку нашої держави на своїй сторінці в Instagram.

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"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з @refugees зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще зарано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити", – йдеться в публікації.

UN Refugee Agency (Агентство ООН у справах біженців) – глобальна організація, яка займається порятунком життя та захистом прав біженців, а також вимушено переміщених осіб, а акторка – посланець ООН у справах біженців з 2002 року. Вона неодноразово їздила з гуманітарними місіями у всьому світі, зокрема, в Камбоджу, де усиновила дитину.

Анджеліна – не єдина із західних знаменитостей, хто у ці дні думками з Україною. Раніше відомий американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг закликав світову громадськість не дивитись мовчки за тим, як Росія вбиває мирних українців.

"Не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленьку", – наголосив він за допомогою метафори.

Представники російського шоу-бізнесу також висловилися щодо агресії РФ щодо України. Зокрема, дії путінського режиму засудили Алла Пугачова, Максим Галкін, Андрій Макаревич та багато інших. Репер Оксімірон взагалі скасував шість великих концертів у Москві та Санкт-Петербурзі, оскільки, за його словами, не може співати і розважати публіку в такий час.