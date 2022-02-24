"Король жахів" Стівен Кінг виступив на підтримку України

Письменник закликає світову громадськість не залишатися осторонь того, що відбувається.

74-річний американський письменник Стівен Кінг, найвідоміший за своїми романами у жанрі жахів, опублікував твіт на підтримку України.

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"Чому більшість із нас навчилася в дитинстві на ігровому майданчику: не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленьку. Ти можеш витримати один або два удари, щоб велика дитина зупинилася, але це правильний вчинок", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Усього за кілька годин після публікації його поширили понад сім тисяч людей.

Це – не перша реакція письменника на те, що відбувається в Україні. Коли російський президент Володимир Путін підписав документ про визнання "ЛНР" і "ДНР ", Кінг відразу ж відповів йому в себе на сторінці:

"Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справи з президентом США Дональдом Трампом". Останній, як відомо, похвалив главу країни-агресора та назвав його "геніальним".

Фото: Скриншот

Тим часом низка представників російського шоубізнесу та громадськості виступила із засудженням вторгнення в Україну та закликає Путіна зупинити війну. Серед них – Валерій Меладзе, Юрій Дудь, Андрій Макаревич, Олександр Гудков, Земфіра та багато інших.

Поки що обстріли українських територій продовжуються, а російська пропаганда вливає потоки дезінформації про поразки ЗСУ, щоб деморалізувати українців. Проте впав літак із українськими бійцями, а також у результаті обстрілів є загиблі в Одеській області, Чугуєві, Умані. Серед них – неповнолітній хлопчик.