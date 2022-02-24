На Київщині впав український військовий літак, є загиблі

Після падіння борт спалахнув, зараз його гасять рятувальники.

В Обухівському районі Київської області впав військовий літак ЗСУ. Борт звалився між селами Жуківці та Трипілля, повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що на борту було 14 людей, 5 з них згоріли. Для надання допомоги та гасіння пожежі прибуло 8 одиниць техніки та 37 людей рятувальників.

Нагадаємо, у Гостомелі ЗСУ знищили три російські вертольоти. Ще один гелікоптер регулярної армії РФ було знищено поблизу селища Межигір'я.

Низка українських ЗМІ також повідомили, що російські війська здійснили авіаудари по Києву, внаслідок яких постраждали будівлі Головного управління розвідки Міноборони та заводу "Антонов".

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