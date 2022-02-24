В Киевской области упал украинский военный самолет, есть погибшие

После падения борт загорелся, сейчас его тушат спасатели.

В Обуховском районе Киевской области упал военный самолет ВСУ. Борт рухнул между селами Жуковцы и Триполье, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что на борту находились 14 человек, 5 из них сгорели. Для оказания помощи и тушения пожара прибыло 8 единиц техники и 37 человек спасателей.

Напомним, в Гостомеле ВСУ уничтожили три российских вертолета. Еще один вертолет регулярной армии РФ был уничтожен в районе поселка Межигорье.

Ряд украинских СМИ также сообщили, что российские войска осуществили авиаудары по Киеву, в результате которых пострадали здания Главного управления разведки Минобороны и завода "Антонов".

После того, как началась военная операция в Украине, российские войска попытались захватить прифронтовое Счастье на Луганщине, но понесли большие потери и были вынуждены отступить.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.