В Гостомеле ВСУ уничтожили три российских вертолета (видео)

Еще один вертолет регулярной армии РФ был уничтожен в районе поселка Межигорье.

Во время нападения на украинский аэродром в городе Гостомель силам ВСУ удалось уничтожить три вертолета противника. Об этом написал в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Свидетель произошедшего — житель Гостомеля — подтвердил факт уничтожения вражеских вертолетов.

"Нападают на аэродром. Наши отвечают ударами. Два вертолета точно вышли из игры – один упал, второй дымящийся приземлился в поле", — сообщил житель Гостомеля Фокусу.

По данным Геращенко, также был сбит вертолет российской армии в районе поселка Межигорье Вышгородского района Киевской области.

Ранее сообщалось, подразделения Вооруженных сил Украины отразили наступление армии РФ в Черниговской области, однако активные боевые действия продолжаются на Харьковском направлении и в зоне проведения ООС.

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Ряд украинских СМИ также сообщили, что российские войска осуществили авиаудары по Киеву, в результате которых пострадали здания Главного управления разведки Минобороны и завода "Антонов".

После того, как началась военная операция в Украине, российские войска попытались захватить прифронтовое Счастье на Луганщине, но понесли большие потери и были вынуждены отступить.