В Гостомеле ВСУ уничтожили три российских вертолета (видео)
Еще один вертолет регулярной армии РФ был уничтожен в районе поселка Межигорье.
Во время нападения на украинский аэродром в городе Гостомель силам ВСУ удалось уничтожить три вертолета противника. Об этом написал в телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Свидетель произошедшего — житель Гостомеля — подтвердил факт уничтожения вражеских вертолетов.
"Нападают на аэродром. Наши отвечают ударами. Два вертолета точно вышли из игры – один упал, второй дымящийся приземлился в поле", — сообщил житель Гостомеля Фокусу.
По данным Геращенко, также был сбит вертолет российской армии в районе поселка Межигорье Вышгородского района Киевской области.
Ранее сообщалось, подразделения Вооруженных сил Украины отразили наступление армии РФ в Черниговской области, однако активные боевые действия продолжаются на Харьковском направлении и в зоне проведения ООС.
Ряд украинских СМИ также сообщили, что российские войска осуществили авиаудары по Киеву, в результате которых пострадали здания Главного управления разведки Минобороны и завода "Антонов".
После того, как началась военная операция в Украине, российские войска попытались захватить прифронтовое Счастье на Луганщине, но понесли большие потери и были вынуждены отступить.