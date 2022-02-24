У Гостомелі ЗСУ знищили три російські вертольоти (відео)

Ще один гелікоптер регулярної армії РФ було знищено в районі селища Межигір'я.

Під час нападу на український аеродром у місті Гостомель силам ЗСУ вдалося знищити три вертольоти супротивника. Про це написав у телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Свідок того, що сталося, — житель Гостомеля — підтвердив факт знищення ворожих вертольотів.

"Нападають на аеродром. Наші відповідають ударами. Два вертольоти точно вийшли з гри — один упав, другий, що димить, приземлився в полі", — повідомив мешканець Гостомеля Фокусу.

За даними Геращенка, також було збито гелікоптер російської армії в районі селища Межигір'я Вишгородського району Київської області.

Раніше повідомлялося, підрозділи Збройних сил України відбили наступ армії РФ у Чернігівській області, проте активні бойові дії продовжуються на Харківському напрямку та в зоні проведення ООС.

[ + – ] Військова операція в Україні: кадри вторгнення російських вертольотів під Києвом

Низка українських ЗМІ також повідомили, що російські війська здійснили авіаудари по Києву, внаслідок яких постраждали будівлі Головного управління розвідки Міноборони та заводу "Антонов".

Після того, як розпочалася військова операція в Україні, російські війська спробували захопити прифронтове Щастя на Луганщині, але зазнали великих втрат і були змушені відступити.