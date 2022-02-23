"Геніальний план розумного лідера": Трамп похвалив Путіна за наміри захопити Україну, — DailyMail

Експрезидент США наголосив, що якби залишився на своїй посаді, Росія ніколи б не вторглася в Україну.

Колишній президент США назвав окупацію Росією українських територій "миротворчою операцією", Володимира Путіна — розумним лідером, а наміри РФ із захоплення нашої країни — "геніальним планом". Про це він розповів американському подкастеру Баку Секстону, повідомляє DailyMail.

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"Він піде туди (в Україну) і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Вони збережуть мир у порядку", — прокоментував Трамп введення російських військ на територію ОРДЛО.

Трамп додав, що дуже добре знає Володимира Путіна й що він дуже розумний. При цьому колишній президент США запевнив, що якби залишився на посаді, лідер РФ ніколи не наважився б на такий крок.

"Якби я був при владі, цього б ніколи не сталося. За правильного підходу не було абсолютно жодних причин, через які ситуація, яка спостерігається нині в Україні, взагалі мала статися", — заявив Трамп.

Також він звинуватив чинного президента Америки у бездіяльності, назвавши Байдена "людиною, яка не має уявлення, що він робить".

"І знаєте, що відповів Байден? Відповіді не було. Їм було не до цього. Це дуже сумно", — сказав політик.

Санкції, запроваджені Білим домом, Трамп назвав дуже слабкими та несуттєвими для економіки Росії.

"Слабкі санкції незначні порівняно із захопленням цілої країни (України), або її стратегічно розташованої частини. Ціни на нафту зростають все вище і вище, і Путін не тільки досягає своїх цілей, а й стає завдяки нафтогазовому спалаху все багатшим і багатшим", — резюмував колишній президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп заробив $20 млн на книзі, в якій ображає опонентів. У книзі експрезидент США підписав фото своїх політичних суперників у властивій йому манері, з лайками.

Раніше Фокус повідомляв, що Дональд Трамп, можливо, братиме участь у виборах президента США в 2024 році. Про намір виставити свою кандидатуру після закінчення президентського терміну Джо Байден Трамп заявив під час гри в гольф.