"Божевільна Ненсі". Дональд Трамп заробив $20 млн на книжці, у якій ображає опонентів
У книжці експрезидент США підписав фотографії своїх політичних суперників у властивій йому манері, з лайками.
Колишній президент США Дональд Трамп заробив десятки мільйонів доларів на подарунковій фотокнизі із грубими ремарками на адресу політичних суперників. Про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.
Книжка Дональда Трампа "Наша спільна подорож" надійшла у продаж у листопаді минулого року, загальна вартість проданих екземплярів уже оцінюється у 20 млн доларів.
У книжці, яка коштує 75 доларів, а з особистим підписом Трампа — 230, близько 300 великих кольорових фотографій із коментарями на адресу американських політиків та інших відомих людей, зокрема спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, сенатора Джона Маккейна та засновника Facebook Марка Цукерберга.
У передмові йдеться про те, що кожну фотографію вибирав особисто Трамп, підписи також складав він, а деякі написані від руки.
На одному з фото Трамп виглядає роздратованим під час зустрічі з Ненсі Пелосі та Майком Пенсом, який на той час обіймав посаду віцепрезидента.
Ще одне фото зі спікеркою Палати представників Трамп підписав уже так: "Вона кричала і тремтіла, як лист, вона божевільна (в оригіналі: she's f***ing crazy), звідси і прізвисько: "Божевільна Ненсі".
Гостроти Трампа адресувалися не лише політичному істеблішменту США, а й, наприклад, засновнику Facebook.
"Марк Цукерберг міг би прийти в Білий дім і поцілувати мене в зад, — написав Трамп. — Його цензура жахлива для Америки".
"Я ніколи не бачив президентської книжки, де було б стільки критики щодо інших людей", — сказав Джон Резнікофф, засновник University Archives, який протягом 40 років збирає колекційні предмети, пов'язані з американськими президентами. За його словами, "Наша спільна подорож" Дональда Трампа ні з чим не порівнянна за різкістю та неполіткоректністю виразів.
Раніше Фокус повідомляв, що Дональд Трамп, можливо, братиме участь у виборах президента США у 2024 році. Про намір виставити свою кандидатуру після закінчення президентського терміну Джо Байдена Трамп заявив під час гри в гольф.