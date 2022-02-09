"Божевільна Ненсі". Дональд Трамп заробив $20 млн на книжці, у якій ображає опонентів

У книжці експрезидент США підписав фотографії своїх політичних суперників у властивій йому манері, з лайками.

Колишній президент США Дональд Трамп заробив десятки мільйонів доларів на подарунковій фотокнизі із грубими ремарками на адресу політичних суперників. Про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.

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Книжка Дональда Трампа "Наша спільна подорож" надійшла у продаж у листопаді минулого року, загальна вартість проданих екземплярів уже оцінюється у 20 млн доларів.

У книжці, яка коштує 75 доларів, а з особистим підписом Трампа — 230, близько 300 великих кольорових фотографій із коментарями на адресу американських політиків та інших відомих людей, зокрема спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, сенатора Джона Маккейна та засновника Facebook Марка Цукерберга.

У передмові йдеться про те, що кожну фотографію вибирав особисто Трамп, підписи також складав він, а деякі написані від руки.

На одному з фото Трамп виглядає роздратованим під час зустрічі з Ненсі Пелосі та Майком Пенсом, який на той час обіймав посаду віцепрезидента.

[ + – ] Фотографію підписано так: "Намагаюся вислухати божевільну Ненсі Пелосі в Овальному кабінеті — така природна незгода"

Ще одне фото зі спікеркою Палати представників Трамп підписав уже так: "Вона кричала і тремтіла, як лист, вона божевільна (в оригіналі: she's f***ing crazy), звідси і прізвисько: "Божевільна Ненсі".

Гостроти Трампа адресувалися не лише політичному істеблішменту США, а й, наприклад, засновнику Facebook.

"Марк Цукерберг міг би прийти в Білий дім і поцілувати мене в зад, — написав Трамп. — Його цензура жахлива для Америки".

"Я ніколи не бачив президентської книжки, де було б стільки критики щодо інших людей", — сказав Джон Резнікофф, засновник University Archives, який протягом 40 років збирає колекційні предмети, пов'язані з американськими президентами. За його словами, "Наша спільна подорож" Дональда Трампа ні з чим не порівнянна за різкістю та неполіткоректністю виразів.

Раніше Фокус повідомляв, що Дональд Трамп, можливо, братиме участь у виборах президента США у 2024 році. Про намір виставити свою кандидатуру після закінчення президентського терміну Джо Байдена Трамп заявив під час гри в гольф.