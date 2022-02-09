"Сумасшедшая Нэнси". Дональд Трамп заработал $20 млн на книге, в которой оскорбляет оппонентов

В книге экс-президент США подписал фотографии своих политических соперников личные подписи, в свойственной ему манере, с ругательствами.

Бывший президент США Дональд Трамп заработал десятки миллионов долларов на подарочной фотокниге с грубыми ремарками в адрес политических соперников. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

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Книга Дональда Трампа "Наше совместное путешествие" поступила в продажу в ноябре прошлого года, общая стоимость проданных экземпляров уже оценивается 20 млн долларов.

В книге, которая стоит 75 долларов, а с личной подписью Трампа — 230, около 300 больших цветных фотографий с комментариями в адрес американских политиков и других известных людей, в частности, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сенатора Джона Маккейна и основателя Facebook Марка Цукерберга.

В предисловии говорится о том, что каждую фотографию выбирал лично Трамп, подписи тоже составлял он, а некоторые написаны от руки.

На одном из фото Трамп выглядит раздосадованным во время встречи с Нэнси Пелоси и Майком Пенсом, который на то время занимал должность вице-президента.

[ + – ] Фотография подписана так: "Пытаюсь выслушать сумасшедшую Нэнси Пелоси в Овальном кабинете — такое естественное несогласие"

Еще одно фото со спикером Палаты представителей Трамп подписал уже так: "Она кричала и тряслась, как лист, она сумасшедшая (в оригинале: she’s f***ing crazy), отсюда и прозвище: "Сумасшедшая Нэнси".

Остроты Трампа адресовались не только политическому истеблишменту США, но и, например, основателю Facebook.

"Марк Цукерберг мог бы прийти в Белый дом и поцеловать меня в зад, — написал Трамп. — Его цензура ужасна для Америки".

"Я никогда не видел президентской книги, где было бы столько критики в отношении других людей", — сказал Джон Резникофф, основатель University Archives, который на протяжении 40 лет собирает коллекционные предметы, связанные с американскими президентами. По его словам, "Наше совместное путешествие" Дональда Трампа ни с чем не сравнимо по резкости и неполиткорректности выражений.

Ранее Фокус сообщал, что Дональд Трамп, возможно, будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. О намерении выставить свою кандидатуру по окончании президентского срока Джо Байдена Трамп заявил во время игры в гольф.