Репер Оксімірон підтримав Україну та закликав Росію зупинити війну (відео)

Oxxxymiron назвав війну в Україні катастрофою та злочином, заявивши, що скасовує свої концерти та не може розважати слухачів, доки в Україні гинуть люди.

Після нападу військ РФ на Україну представники російського шоубізнесу виступили із заявами щодо підтримки українців. Російський репвиконавець Oxxxymiron (Мирон Федоров) заявив, що більшість росіян проти війни в Україні. Виконавець опублікував звернення 24 лютого на своїй офіційній сторінці до Instagram.

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"Я сьогодні не обмежусь словами про те, що я "за" мир та "проти" війни, тому що на словах завжди всі "за" мир і "проти" війни". Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин", — заявив Oxxxymiron.

Виконавець наголосив, що "хоч би як росіянам пояснювали, що це не агресія, а захист — Україна не вторглася на територію Росії".

"Я багато разів виступав в Україні з концертами, нас завжди тепло і гостинно зустрічали, я дуже люблю цю країну. І те, що відбувається прямо зараз, — це величезний біль для мене і всіх моїх друзів, для всіх, кого я знаю в Росії. Я переношу свої концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети і поки що гинуть люди».

Рано вранці 24 лютого Росія розпочала війну проти України. Письменник Стівен Кінг уже виступив на підтримку нашої країни. Першим із російських артистів висловився Валерій Меладзе, закликавши зупинити війну. Висловилися також Максим Галкін і Алла Пугачова.