Репер Оксимирон поддержал Украину и призвал Россию остановить войну (видео)

Oxxxymiron назвал войну в Украине катастрофой и преступлением, заявив, что отменяет свои концерты и не может развлекать слушателей, пока в Украине гибнут люди.

После нападения войск РФ на Украину представители российского шоу-бизнеса выступили с заявлениями о поддержке украинцев. Российский реп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) заявил, что большинство жителей России против войны в Украине. Исполнитель опубликовал обращение 24 февраля на своей официальной странице в Instagram.

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"Я сегодня не ограничусь словами о том, что я "за" мир и "против" войны, потому что на словах всегда все "за" мир и "против" войны". Однако, это не мешает вести захватнические войны. Я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Это катастрофа и преступление", — заявил Oxxxymiron.

Исполнитель акцентировал, что "как бы россиянам не объясняли, что это не агрессия, а защита — Украина не вторглась на территорию России".

"Я много раз выступал в Украине с концертами, нас всегда тепло и гостеприимно встречали, я очень люблю эту страну. И то, что происходит прямо сейчас — это огромная боль для меня и всех моих друзей, для всех, кого я знаю в России. Я переношу свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге, я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты и пока гибнут люди".

Рано утром 24 февраля Россия начала войну против Украины. Писатель Стивен Кинг уже выступил в поддержку нашей страны. Первым из российских артистов высказался Валерий Меладзе, призвав остановить войну. Высказались также Максим Галкин и Алла Пугачева.