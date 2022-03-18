Анджелина Джоли рассказала, за что сражаются украинцы

Анджелина Джоли согласилась со словами французского художника, который недавно устроил во Львове масштабную инсталляцию с фотографией девочки из Кривого Рога, попавшей на обложку американского TIME. По мнению актрисы, украинцы сражаются за будущее, которое сегодня символизируют дети

Американская актриса Анджелина Джоли поделилась у себя в Instagram новой интерактивной обложкой американского журнала TIME, на которой изображена 5-летняя Валерия из Кривого Рога — одна из миллиона украинских детей, вынужденных бежать из родительского дома от войны.

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Джолли прокомментировала свою публикацию цитатой художника JR, который устроил перфоманс во Львове с участием 100 людей, развернувших фотографию пятилетней Валерии.

"Эта маленькая девочка – будущее. И в этой войне она напоминает нам, за что сражаются украинцы", — привела цитату актриса.

Как писал ранее Фокус, мэр Львова Андрей Садовой также высказался о новой обложке американского еженедельника TIME. По словам Садового, известный французский художник JR через искусство решил привлечь внимание к кризису вынужденно перемещенных лиц из-за войны в Украине.

Анджелина Джоли с первых дней войны, которую развязала Россия, поддерживает Украину.