Анджеліна Джолі розповіла, за що борються українці

Анджеліна Джолі погодилася зі словами французького художника, який нещодавно влаштував у Львові масштабну інсталяцію з фотографією дівчинки з Кривого Рогу, яка потрапила на обкладинку американського TIME. На думку акторки, українці борються за майбутнє, яке сьогодні символізують діти.

Американська акторка Анджеліна Джолі поділилася в себе в Instagram новою інтерактивною обкладинкою американського журналу TIME, на якій зображено 5-річну Валерію з Кривого Рогу — одну з мільйонів українських дітей, змушених тікати з батьківського будинку від війни.

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Джолі прокоментувала свою публікацію цитатою художника JR, який влаштував перфоманс у Львові за участю 100 людей, які розгорнули фотографію п'ятирічної Валерії.

"Ця маленька дівчинка — майбутнє. І в цій війні вона нагадує нам, за що борються українці", — навела цитату акторка.

Як писав раніше Фокус, мер Львова Андрій Садовий також висловився про нову обкладинку американського тижневика TIME. За словами Садового, відомий французький художник JR через мистецтво вирішив привернути увагу до кризи вимушено переміщених осіб через війну в Україні.

Анджеліна Джолі з перших днів війни, яку розв'язала Росія, підтримує Україну.