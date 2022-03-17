Дівчинка, що втекла від війни з Кривого Рогу, потрапила на обкладинку американського TIME

П'ятирічна Валерія з Кривого Рогу, яка потрапила на обкладинку американського Time, — одна з семи мільйонів українських дітей, вимушених тікати від війни.

Відомий у світі французький художник JR влаштував перфоманс у Львові за участю 100 людей, серед яких були як місцеві, так і українці, які переїхали з інших міст до безпечнішого Львова. Вони розгорнули фото п'ятирічної Валерії з Кривого Рогу — однієї із семи мільйонів українських дітей, які змушені залишити батьківські будинки, щоб врятуватися від війни. Перфоманс потрапив на інтерактивну обкладинку американського тижневика TIME, про що повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Роботи французького художника JR відомі у всьому світі. Він створює інсталяції монументального мистецтва, щоб привернути увагу до соціальних проблем. Його нова інтерактивна робота покликана прикувати погляди всього світу до української кризи.

Як писав раніше Фокус, французька громадськість закликає владу відмовитися повертати колекцію картин "Колекція Морозових. Ікони сучасного мистецтва" з Парижа до Росії через війну в Україні.