У Франції хочуть відмовитися повертати колекцію картин до Росії через війну в Україні

У Парижі продовжили виставку російської колекції картин "Колекція Морозових. Ікони сучасного мистецтва" до 3 квітня. Французькі ЗМІ закликають владу затримати шедеври як "гарантії" на час війни Росії в Україні

Кілька днів у мережі обговорюють, чи Франція відмовиться повертати в Росію колекцію картин, привезених до Парижа в межах виставки "Колекція Морозових. Ікони сучасного мистецтва". Французькі ЗМІ закликають затримати мальовничі шедеври у Франції під час війни Росії в Україні.

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"Виставлені у фонді Louis Vuitton у Парижі картини зі зборів Морозова залишаться у Франції під час російсько-українського конфлікту і будуть негласною гарантією захисту французів, які проживають в Росії", — пише французька газета Marianne.

А європейці у соцмережах закликають заарештувати і навіть конфіскувати та продати картини, а вилучені кошти направити на підтримку України, зокрема військову.

На виставці представлено близько 200 мальовничих шедеврів з Ермітажу, ДМІІ імені Пушкіна, Третьяковської галереї та приватних колекцій. До експозиції увійшли роботи Анрі Матісса, Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Пабло Пікассо, П'єра Огюста Ренуара та інші шедеври світового живопису, а також роботи російських майстрів, включаючи Іллю Рєпіна, Костянтина Коровіна, Валентина Сєрова, Казимира Малевича та інших.

Колекцію виставляли в будівлі фонду Louis Vuitton. Відкриття проходило з розмахом у вересні минулого року і стало однією з головних культурних подій у країні, де був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Виставку планували завершити 22 лютого, але через війну в Україні колекцію тимчасово затримали до 3 квітня.

Як писав раніше Фокус, під час війни в Україні окупанти знищили історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де зберігалося понад 20 полотен легендарної української художниці Марії Приймаченко. На щастя, полотна вдалося врятувати.