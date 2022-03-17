Девочка, бежавшая от войны из Кривого Рога, попала на обложку американского TIME

Пятилетняя Валерия из Кривого рога, попавшая на обложку американского Time — одна из семи миллионов украинских детей, вынужденных бежать от войны

Известный в мире французский художник JR устроил перфоманс во Львове с участием 100 людей, среди которых были как местные, так и украинцы, переехавшие из других городов в более безопасный Львов. Они развернули фото пятилетней Валерии из Кривого Рога — одной из семи миллионов украинских детей, вынужденных покинуть родительские дома, чтобы спастись от войны. Перфоманс попал на интерактивную обложку американского еженедельника TIME, о чем сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

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Работы французского художника JR известны во всем мире. Он создает инсталляции монументального искусства, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам. Его новая интерактивная работа призвана приковать взгляды всего мира к украинскому кризису.

Как писал ранее Фокус, французская общественность призывает власти отказаться возвращать коллекцию картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из Парижа в Россию из-за войны в Украине.