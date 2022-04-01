Анджеліна Джолі відвідала дітей з України у шпиталі (фото)

Актриса поспілкувалася з батьками дітей та сказала, що молиться за Україну та її громадян.

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Американська актриса посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі побувала у божниці Bambino Gesù! у Римі, де відвідала, серед інших, і 10-річного Артема Кочергана із Чернівців, який лікується від гострого лімфобластного лейкозу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала мама хлопчика Людмила Бабчук.

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"Анджеліна Джолі, — видатна актриса, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі ООН, сьогодні відвідала нас у лікарні Bambino Gesù🙈 Несподіване, дуже приємне та хвилююче знайомство🥰🥰🥰", – підписала знімок зі знаменитістю українка.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Людмила Бабчук із сином Фото: Скриншот

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ вона додала, що актриса цікавилася у Артема, ким він хоче стати, що любить і чи має він друзів. Також Джолі запитала, чи залишилися у мами та сина родичі в Україні, чи може вона чимось допомогти, її хвилювало те, що відбувається в країні. Не оминула і хворобу хлопчика.

"Сказала, що як мама вона мене розуміє і дуже співчуває. Артем відповів, що любить складати різні головоломки на кшталт "кубика-рубика", а з друзями з України спілкується телефоном... А коли зізнався, що хоче стати астрономом та космонавтом, вона підмітила, що раніше полетіти в космос було неможливо, а зараз це цілком реально і все в наших руках. Наприкінці побажала йому якнайшвидшого одужання і обов'язково здійснити свою мрію", — каже Людмила.

Джолі також запитала, куди вони поїдуть після лікування, на що Бабчук відповіла, що хотіли б повернутись додому, в Україну, коли буде така можливість.

Хворобу у хлопчика діагностували минулого року. До того, як потрапити до Риму, Артем лікувався у Чернівцях, а потім у Туреччині.

На своїй сторінці у соцмережі Джолі поділилася ще одним кадром із лікарні. Вона розповіла, що відвідала маленьких пацієнтів, евакуйованих з України, і зараз молиться за те, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше.

[ + – ] Анджеліна Джолі відвідала маленьких українців в італійській лікарні Фото: Скриншот

Раніше Джолі вже неодноразово висловлювала свою підтримку нашій країні. Крім того, вона розповіла, за що борються українці.