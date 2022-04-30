Анджеліну Джолі помітили в кафе у Львові

Голлівудська знаменитість приїхала в Україну з метою допомоги українцям, які постраждали через війну з РФ.

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Американську акторку, амбасадорку доброї волі ООН Анджеліну Джолі помітили в одному з кафе мережі Lviv Croissants у Львові. Знаменитість зайшла перекусити в компанії осіб, які її супроводжували, де стала об'єктом уваги відвідувачів закладу. Відео у фейсбуці опублікувала журналістка українського телеканалу Майя Підгородецька.

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[ + – ] Анджеліна Джолі приїхала у Львів

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анджеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", — прокоментувала журналістка своє відео.

Відомо, що Анджеліна Джолі з перших днів війни підтримує українців, регулярно публікуючи інформацію та фото з біженцями в себе на сторінці Instgram, а сьогодні акторка особисто приїхала у Львів.

[ + – ] Анджеліна Джолі у Львові

Раніше Фокус повідомляв, що Анджеліна Джолі зустрічалася з дітьми українських біженців в одному зі шпиталів в Італії, про що знаменитість також повідомляла на своїй сторінці в Мережі.