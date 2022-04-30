Анджелина Джоли расплакалась во время общения с украинцами во Львове

Актриса пообщалась с людьми, которые приехали эвакуационным поездом из Покровска Донецкой области.

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46-летняя американская оскароносная актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала в Украину и сразу же привлекла к себе внимание жителей Львова, которые не могли поверить в то, что видят перед собой мировую знаменитость.

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Сначала ее заметили в одном из кафе, куда она пришла выпить кофе, а затем актриса пообщалась с украинцами, в том числе и с беженцами, которых во Львове сейчас очень много. В Сети появилось видео, как она разговаривает с одним из тех, кто бежал от войны, держа его за руку. Джоли во время беседы не могла сдержать слез, что сфотографировали и сняли на видео очевидцы.

Актриса посетила Украину с гуманитарной миссией. В 2001 году ее назначили послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С тех пор она побывала в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.

Сейчас Анджелина активно поддерживает украинцев в их борьбе с российской агрессией, в частности беженцев и занимается организацией помощи для них. На ее странице в Instagram много публикаций посвящены происходящему в нашей стране.

Визит голливудской суперзвезды для многих стал неожиданностью.

"Анджелина Джоли на улицах Львова общается с простыми людьми. Как лицо, которое непосредственно занималось ее приездом в Украину, могу назвать эту поездку уникальной. Прошу прощения, что без подробностей", – написал в своем телеграмм-канале Сергей Лещенко. Позже он добавил, что актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

Напомним, Анджелина Джоли навестила украинских детей в итальянском госпитале.