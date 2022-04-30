Анджеліна Джолі розплакалася під час спілкування з українцями у Львові

Акторка поспілкувалася з людьми, які приїхали евакуаційним потягом із Покровська Донецької області.

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46-річна американська оскароносна акторка й амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі приїхала в Україну й одразу ж привернула до себе увагу мешканців Львова, які не могли повірити у те, що бачать перед собою світову знаменитість.

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Спочатку її помітили в одному з кафе, куди вона прийшла випити кави, а потім акторка поспілкувалася з українцями, зокрема й з біженцями, яких у Львові зараз дуже багато. У Мережі з'явилося відео, як вона розмовляє з одним із тих, хто втік від війни, тримаючи його за руку. Джолі під час бесіди не могла стримати сліз, що сфотографували та зняли на відео очевидці.

Акторка відвідала Україну з гуманітарною місією. У 2001 році її призначили амбасадоркою доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. З того часу вона побувала в Сьєрра-Леоні, Танзанії, Кот-д'Івуарі, Камбоджі, Пакистані, Намібії та Таїланді.

Зараз Анджеліна активно підтримує українців у боротьбі з російською агресією, зокрема біженців і займається організацією допомоги для них. На її сторінці в Instagram багато публікацій присвячено тому, що відбувається в нашій країні.

Візит голлівудської суперзірки для багатьох став несподіванкою.

"Анджеліна Джолі на вулицях Львова спілкується з простими людьми. Як особа, яка безпосередньо займалася її приїздом в Україну, можу назвати цю поїздку унікальною. Перепрошую, що без подробиць", — написав у своєму телеграм-каналі Сергій Лещенко. Пізніше він додав, що акторка зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала українських дітей в італійському шпиталі.