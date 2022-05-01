Анджеліна Джолі в Україні. Топ-7 мемів про візит акторки до Львова

Останнім часом кожна раптова подія в суспільному житті українців стає гучним мемом у мережі.

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30 квітня 2022 голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова, аби наживо поспілкуватися з українцями та особисто допомогти переселенцям. У мережі, окрім подяки та здивування, почали поширюватися меми про візит зірки світового масштабу до українського міста.

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Спершу українці вирішили, що візит Джолі до України став першою частиною американського ленд-лізу, тож наступними очікують Роберта Паттінсона, Джейкоба Елорді та "Серкана Болата".

Також дехто припустив, що Володимир Зеленський попросив у Президента США Джо Байдена ще більше джавелінів, проте той не почув українського Президента через поганий мобільний зв'язок і вислав Джолі Анджеліну.

А мера Львова Андрія Садового, схоже, засипали запитаннями про номер Анджеліни Джолі, тож він вирішив відповісти, що в нього немає номера акторки.

Окремим мемом став хлопчик у львівській кав'ярні, який сидів за метр від Анджеліни Джолі, проте через телефон у руках та навушники навіть не помітив світову знаменитість прямо біля себе.

Українці вирішили, що львів'янин дивився на спалену техніку російських військ, перевіряв телеграм-канал "чи здох Путін", дивився меми про Бєлгород чи чергове звернення Арестовича.

Також українці почали міркувати, яка ще знаменитість відвідає Україну найближчим часом, тож почали писати зіркам у месенджерах.

Не оминули увагою і колишнього чоловіка Джолі, голлівудського актора Бреда Пітта. Користувачі мережі вирішили, що той відправив дружину до Львова, а сам вступив до Тероборони.

Також українці пригадали один з останніх фільмів Анджеліни Джолі "Вічні". Проте там вона зіграла богиню війни Тену, а зараз від акторки очікують перевтілення на голуба миру.

Цікаво, що в російських ЗМІ тему про візит світової знаменитості до України намагаються описувати дуже обережно. Виявляється, Джолі перебуває "десь поблизу у Східній Європі", а не в українському Львові.

Тим часом український ведучий Володимир Остапчук звернувся до Володимира Дантеса, який перебуває у шлюборозлучному процесі з Надею Дорофєєвою, та порадив звернути увагу на Анджеліну Джолі у Львові, адже її серце наразі також вільне.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прибула до Львова винятково через своє бажання, а не як посол ООН. Акторка поспілкувалася з українськими переселенцями, зустріла евакуаційний потяг з Покровська та рятувалася в львівському бомбосховищі під час повітряної тривоги.