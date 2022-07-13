Брэд Питт прилетел в Рим, где находится Анджелина Джоли с детьми

Не исключено, что в Рим актер прилетел, чтобы проведать детей.

58-летний голливудский актер Брэд Питт на днях был замечен в аэропорту Рима с гитарой на плече. Обычный визит знаменитости в Италию был бы ничем не примечателен, если бы там сейчас не находилась его бывшая жена Анджелина Джоли и их дети, в том числе 16-летняя Шайло, пишет Daily Mail.

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Папарацци застали актера на выходе из терминала. нНа нем были коричневая футболка и такие же брюки. Образ он дополнил дизайнерскими солнцезащитными очками, которые повесил на вырез футболки, белой панамой и таком же рюкзаком. Его лицо закрывала защитная маска, которую он затем снял.

СМИ не исключают, что Питт прилетел в Рим, чтобы повидать отпрысков, которых мать привезла с собой в Европу. Анджелина Джоли прибыла в столицу Италии раньше для съемок картины "Без крови" с 55-летней Сальмой Хайек в главной роли. Она является режиссером картины.

Пока Энджи находится в Риме, за ней по пятам следуют толпы фотографов, которые то и дело фиксируют, как она ходит на шопинг с Вивьен или Захарой, а также в деталях показвают ее невероятные летние образы для жаркой погоды.

В прошлую субботу, 9 июля, актриса была замечена с Шайло на концерте рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении в 2021 году. Сейчас итальянские рокеры – настоящие мировые звезды, которые выступали на разогреве у The Rolling Stones и в таких программах как Saturday Night Live и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в США.

Фильм "Без крови", который снимает Энджи, основан на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко, ставшем международным бестселлером. Джоли выступает сценаристом и режиссером картины. Хотя подробный сюжет фильма не раскрывается, в книге основное внимание уделяется жестокости войны и поиску молодой девушкой исцеления после акта насилия.

Ранее мы писали о том, что между Брэдом и Анджелиной продолжаются судебные разборки. Актер не смог простить бывшей жене тайной сделки по продаже их винодельни Chateau Miraval во Франции российскому олигарху и теперь намерен искать справделивости в суде. По словам источника, близкого к актрисе, Джоли продала долю в винодельне, потому что больше не могла вести бизнес, так как много времени после развода тратит на воспитание детей. Актриса сделала несколько предложений своему бывшему мужу, после чего нашла делового партнера с опытом работы в алкогольной промышленности.