Анджелина Джоли выгуляла в Риме идеальное платье для летней жары

Легкий развевающийся наряд из струящейся ткани – лучший выбор для теплого июльского дня.

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас в качестве режиссера работает над фильмом "Без крови" в Италии, отправилась на шопинг в Риме, взяв с собой своих дочерей: 17-летнюю Захару и 13-летнюю Вивьен.

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Для похода по магазинам Энджи выбрала струящееся макси-платье песочного цвета на бретелях и брюки с высокой талией из легкой ткани, дополнив образ парой эспадрилий на платформе и большой сумкой цвета верблюжьей шерсти, а также солнцезащитными очками с круглой оправой от Dolce Gabbana. Волосы она собрала на затылке, а из украшений остановилась на серьгах с жемчугом и подвеске.

Захара надела светлый сарафан и пару черных кроссовок Converse, а Вивьен была в серых джинсах и футболке.

Кроме магазинов, мать с дочерьми надолго задержались на рынке на площади Кампо-де-Фьори, где примеряли красочные браслеты, рассматривали прилавок со специями, после чего актриса сделала несколько покупок. В руках у Захары также было несколько пакетов. Все трое пребывали в отличном настроени, много улыбались и не обращали внимание на рассматривавших их прохожих.

Помимо шоппинга, семья провела некоторое время в кулинарной школе в городе, максимально используя выходной день Анджелины. Затем Джоли встретилась с Сальмой Хайек которая тоже была в Риме, поскольку она играет главную роль в фильме "Без крови".

Фильм "Без крови" основан на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикка, который стал международным бестселлером. Анджелина должна написать сценарий, поставить и продюсировать его. Выступая после анонса фильма, Анджелина сказала:

"Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал в фильм, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию своей книги – с ее уникальной поэзией и эмоциями. И это – способ смотреть на войну, и вопросы, которые она ставит о том, что мы ищем после травмы, потери или несправедливости".

Как известно, актриса является послом доброй воли ООН по делам беженцев и недавно посетила Львов, где встретилась с людьми, пострадавшими от войны. С Украины она увезла особенное кольцо, которое ей подарили харьковчане.