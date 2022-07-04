Анджеліна Джолі вигуляла в Римі ідеальну сукню для літньої спеки

Легке вбрання з тканини, що розвівається, — найкращий вибір для теплого липневого дня.

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі, яка зараз як режисерка працює над фільмом "Без крові" в Італії, вирушила на шопінг у Римі, взявши із собою своїх дочок: 17-річну Захару та 13-річну Вів'єн.

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Для походу в магазини Енджі обрала максісукню пісочного кольору на бретелях і штани з високою талією з легкої тканини, доповнивши образ парою еспадрилій на платформі та великою сумкою кольору верблюжої вовни, а також сонцезахисними окулярами з Dolce. Волосся вона зібрала на потилиці, а серед прикрас зупинилася на сережках із перлами та підвіскою.

Захара одягла світлий сарафан і пару чорних кросівок Converse, а Вів'єн була в сірих джинсах і футболці.

Окрім магазинів, мати з дочками надовго затрималися на ринку на площі Кампо де Фйорі, де приміряли барвисті браслети, розглядали прилавок зі спеціями, після чого акторка зробила кілька покупок. У руках Захари також було кілька пакетів. Усі троє перебували у відмінному настрої, багато посміхалися та не звертали увагу на перехожих, які їх розглядали.

Крім шопінгу, сім'я провела деякий час у кулінарній школі в місті, максимально використовуючи вихідний день Анджеліни. Потім Джолі зустрілася із Сальмою Хаєк, яка теж була в Римі, оскільки вона грає головну роль у фільмі "Без крові".

Фільм "Без крові" заснований на однойменному романі італійського письменника Алессандро Барікко, який став міжнародним бестселером. Анджеліна має написати сценарій, поставити й продюсувати його. Виступаючи після анонсу фільму, Анджеліна сказала:

"Для мене велика честь бути тут, в Італії, щоб перенести цей особливий матеріал у фільм, і що Алессандро Барікко довірив мені адаптацію своєї книги — з її унікальною поезією та емоціями. І це — спосіб дивитися на війну та питання, які вона ставить про те, що ми шукаємо після травми, втрати чи несправедливості".

Як відомо, акторка є послом доброї волі ООН у справах біженців і нещодавно відвідала Львів, де зустрілася з людьми, які постраждали від війни. З України вона забрала особливу каблучку, яку їй подарували харків'яни.