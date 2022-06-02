Анджеліна Джолі одягла подаровану каблучку з картою України (фото)

Акторка не знімала прикрасу весь час, доки була у Львові.

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46-річна американська акторка та посол доброї волі ООН під час візиту до Львова 30 квітня отримала пам'ятний подарунок — срібний перстень із карткою України. Про це повідомив виробник ювелірних прикрас із Харкова на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографіях, опублікованих тут же, можна побачити, що кінодіва носила це кільце, не знімаючи.

"Дуже раді, що нам вдалося подарувати наше фірмове кільце "Карта України" Анджеліні Джолі. Прекрасна згадка про прекрасну країну", — йдеться в підписі.

Кільце шириною 12 мм виготовлене зі срібла 925 проби. У ньому вирізано карту України. Вартість прикраси 1500 грн.

Нагадаємо, Джолі приїхала в Україну 30 квітня на автомобілі з Польщі та викликала фурор, з'явившись у кафе "Львівські круасани".

Пізніше знаменитість зустрілася з вихованцями інтернату в Бориславі та поспілкувалася з біженцями, які прибули з Покровська, причому не могла стримувати сліз.

Під час перебування у Львові зірці довелося шукати бомбосховище, оскільки в місті звучала повітряна тривога.

Повернувшись додому, вона показала уламок бомби, яким гралася українська дівчинка.

У Росії на візит Джолі в Україну відреагували негативно. Наприклад, телеведуча Тіна Канделакі сказала, що її "тепер нудить" від американської акторки.