"Де вона була вісім років?". Як відомі та прості росіяни відреагували на візит Анджеліни Джолі до України

Раптовий візит акторки світового масштабу став справжньою сенсацією не тільки в українській мережі, а й серед росіян.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Наприкінці квітня 2022 голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українські міста і поспілкувалася з українцями, котрі врятувалися від війни. Зірка не змогла стримати сліз, а згодом тікала в бомбосховище під час повітряної тривоги у Львові.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Раптовий візит зірки такого масштабу до України став сенсацією не лише серед українського суспільства, а й на просторах російського інтернету.

Серед відомих росіян виділилася російська телеведуча Тіна Канделакі, яка заявила, що її "нудить від Анджеліни Джолі". Російська знаменитість "щиро не розуміє, чому Джолі та Шон Пенн не приїхали в ДНР та ЛНР".

[ + – ] Реакція Тіни Канделакі на візит Анджеліни Джолі до України

Пересічні росіяни в коментарях Instagram не забули пригадати про "8 років" та Донбас.

"Покажіть їй дорогу в Донецьк", "На Донбасі не помітили?" — пишуть російські користувачі мережі.

Дехто припустив, що акторка приїхала всиновити ще одну дитину.

"Діти виросли, за новими приїхала", — коментують росіяни.

Не пропустили бурхливої реакції росіян на візит Джолі до Львова й українці. На коментарі з обуренням про те, що це може бути старе відео, українські юзери відповідають: "та точно старе, Джолі ж на травневі свята щороку в Україну приїжджає".

А на запитання, чому під час війни працюють кав'ярні, українці відповідають: "у нас просто навіть під час війни умови життя кращі, ніж у Росії в мирний час".

Деякі росіяни вирішили, що Анджеліна Джолі так вирішила пропіаритися чи заробити грошей. "Ну, звісно. Джолі 100% на заробітки в Україну приїхала", — відповідають українці.

А російський політик Дмитро Рогозін навіть присвятив голлівудській акторці вірші українською мовою.

"Анджеліно, Анджеліно, друже ти мій сердечний! Обірвала моє серце зв'язком своїм грішним", — пише чиновник у своєму телеграм-каналі та запрошує знаменитість на Донбас.

[ + – ] Реакція Дмитра Рогозіна на візит Анджеліни Джолі до України

Тим часом російські ЗМІ обережно описують візит голлівудської акторки до України. Наприклад, Анджеліна Джолі перебуває десь "у Східній Європі", а не в українському Львові.

[ + – ] Російські ЗМІ обережно описують візит Анджеліни Джолі до України

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала міста Львів і Борислав, де поспілкувалася з українськими переселенцями.