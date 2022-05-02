Сльози та круасани. Чим запам'ятався візит Анджеліни Джолі в Україну

В Україну Анджеліна Джолі прибула з гуманітарною місією, але це було суто її особисте бажання.

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46-річна американська акторка й амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі з власної волі прибула в Україну, охоплену війною, і її візит став ще одним потужним посилом світу не забувати про нашу країну. Фокус зібрав найяскравіші моменти візиту знаменитості.

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Кафе, круасан і хлопчик у навушниках

Першою про приїзд суперзірки повідомила журналістка Майя Підгорецька, яка випадково опинилася в тому ж кафе "Львівські круасани" на ринку Шувар, куди Джолі зайшла випити кави. Вона зняла акторку на відео, і дуже скоро запис розлетівся у Мережі.

За словами журналістки, незважаючи на світову славу та мільйонні статки, Анджеліна поводилася дуже скромно, усміхалася присутнім, а потім за кілька хвилин у супроводі охоронців залишила заклад на авто.

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анджеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", — написала Підгорецька.

Зіркою відео Майї стала не лише Джолі, а й хлопець у навушниках, який сидів за столиком та уважно щось читав у телефоні, зовсім не звертаючи уваги на навколишніх. Пізніше з'ясувалося, що хлопця звати Юлік, він захоплюється малюванням. Герой дня розмістив у себе на сторінці фото у навушниках і підписав знімок: "Готовий стати новим символом Перемоги".

Поки що юний львів'янин став героєм мемів, яких у мережі поширилося безліч.

У кафе розповіли, що Анджеліна Джолі обрала для себе круасан "Королівський", круасан із лососем і моцарелою, а також капучино.

У мережі вже пропонують за мільйон гривень купити залишки їжі, яку не доїла оскароносна акторка.

[ + – ] Круасан, який не доїла Джолі, виставили на продаж Фото: Соцсети

Зустріч на вокзалі зі сльозами на очах

Під час візиту до Львова Анджеліна Джолі зустрілася на залізничному вокзалі міста з біженцями, які приїхали евакуаційним потягом із Покровська, Донецької області. При цьому акторка не могла стримати сліз, слухаючи історії людей, які рятувалися від війни.

Кадри з акторкою, яка плаче, облетіли інтернет.

Втеча в бомбосховища

Перебування суперзірки у Львові затьмарилося повітряною тривогою. Коли над містом зазвучали звуки сирени, що попереджає про ракетну небезпеку, Джолі разом з охоронцями й асистентами змушена була бігти до бомбосховища. Кадри однієї з найвідоміших акторок світу, яка прямує до захисної споруди. При цьому дехто намагався зробити селфі з акторкою навіть у такий момент.

На питання, чи не страшно їй, вона з усмішкою відповіла: "Ні, ні, я в нормі!"

Зустріч із дітьми у Бориславі

Під час перебування на Львівщині акторка відвідала реабілітаційний центр "Гармонія" у місті Борислав. Там зірка поспілкувалася з вихованцями установи, а також із дітьми-переселенцями, які прибули до центру тих регіонів, де тривали або досі тривають активні бойові дії. Голлівудська знаменитість та її команда прибули до дітей із подарунками та гарним настроєм. Крім того, амбасадорка доброї волі ООН поспілкувалася з дітьми з Луганської області.

"Голлівудська зірка та пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні, 1 травня, відвідала місто Борислав у КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія"", — повідомили в мерії.

Реакція Росії на візит Джолі

За візитом голлівудської акторки дуже уважно стежили у Росії. Цікавою є реакція росЗМІ на появу акторки у львівському кафе. ELLE (Росія) новину про візит Джолі подали під заголовком "Анджеліна Джолі з рюкзаком і в тренувальних штанах замовляє каву десь поблизу". Також журналісти повідомили, що "акторка приїхала у Східну Європу зі спеціальною місією ООН". Видання вже розкритикували за те, що воно навмисно уникало слів Україна та Львів.

[ + – ] Російське видання вирішило уникнути в заголовку всього, що пов'язано з Україною Фото: Скриншот

Телеведуча Тіна Канделакі зізналася, що її від Джолі "тепер нудить".

Фото: Скриншот

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін навіть присвятив їй вірш, у якому закликав акторку поїхати на Донбас, проте дуже швидко видалив допис, скріни якого все ж таки збереглися у просторах Мережі.

[ + – ] Творчість Дмитра Рогозіна Фото: Скриншот

Нагадаємо, Анджеліна Джолі з перших днів російського вторгнення підтримала Україну та розповіла, за що борються українці. Вона висвітлювала проблеми біженців для своєї майже 13-мільйонної аудиторії в Instagram.