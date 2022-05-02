Анджелина Джоли в Украине. Чем запомнился визит голливудской суперзвезды
В Украину Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией, но это было сугубо ее личное желание.
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46-летняя американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли по собственной воле прибыла в Украину, охваченную войной, и ее визит стал еще одним мощным посылом миру не забывать о нашей стране. Фокус собрал самые яркие моменты визита знаменитости.
Кафе, круассан и мальчик в наушниках
Первой о приезде суперзвезды сообщила журналист Майя Пидгорецкая, которая случайно оказалась в том же кафе "Львовские круасаны" на рынке Шувар, куда Джоли зашла выпить кофе. Она сняла актрису на видео, и очень скоро запись разлетелась по Сети.
По словам журналистки, несмотря на мировую славу и миллионное состояние, Анджелина вела себя очень скромно, улыбалась присутствующим, а затем через несколько минут в сопровождении охранников покинула заведение на авто.
"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – написала Пидгорецкая.
Звездой видео Майи стала не только Джоли, но и парень в наушниках, который сидел за столиком и внимательно что-то читал в телефоне, совершенно не обращая внимания на окружающих. Позже выяснилось, что парня зовут Юлик, он увлекается рисованием. Герой дня разместил у себя на странице фото в наушниках и подписал снимок: "Готов стать новым символом Победы".
Пока же юный львовянин стал героем мемов, которых в сети распространилось великое множество.
В кафе рассказали, что Анджелина Джоли выбрала для себя круассан "Королевский", круассан с лососем и моцареллой, а также капучино.
В сети уже предлагают за миллион гривен купить остатки еды, которую не доела оскароносная актриса.
Встреча на вокзале со слезами на глазах
Во время визита во Львов Анджелина Джоли встретилась на железнодорожном вокзале города с беженцами, которые приехали на эвакуационном поезде из Покровска, Донецкой области. При этом актриса не могла сдержать слез, слушая истории людей, которые спасались от войны.
Кадры с плачущей актрисой облетели интернет.
Побег в бомбоубежище
Пребывание суперзвезды во Львове омрачилось воздушной тревогой. Когда над городом зазвучали звуки сирены, предупреждающей о ракетной опасности, Джоли вместе с охранниками и ассистентами вынуждена была бежать в бомбоубежище. Кадры одной из известнейших актрис мира, направляющейся в защитное сооружения. При этом некоторые пытались сделать селфи с актрисой даже в такой момент.
На вопрос, не страшно ли ей, она с улыбкой ответила: "Нет, нет, я в порядке!".
Встреча с детьми в Бориславе
Во время пребывания на Львовщине актриса посетила реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав. Там звезда пообщалась с воспитанниками учреждения, а также с детьми-переселенцами, прибывшими в центр из тех регионов, где шли или до сих пор идут активные боевые действия. Голливудская знаменитость и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением. Кроме того, посол доброй воли ООН пообщалась с детьми из Луганской области.
"Голливудская звезда и госпожа посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли сегодня, 1 мая, посетила город Борислав в КЗ ЛОР НРЦ "Гармония"", – сообщили в мэрии.
Реакция Росси на визит Джоли
За визитом голливудской актрисы очень внимательно следили в России. Примечательной является реакция росСМИ на появление актрисы во львовском кафе. ELLE (Россия) новость о визите Джоли подали под заголовком "Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных брюках заказывает кофе где-то поблизости". Также журналисты сообщили, что "актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН". Издание уже раскритиковали за то, что оно намеренно избегало слов Украина и Львов.
Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ее от Джоли "теперь тошнит".
Глава Росскосмоса Дмитрий Рогозин даже посвятил ей стих, в котором призвал актрису поехать на Донбасс, однако очень быстро удалил пост, скрины которого все же сохранились на просторах Сети.
Напомним, Анджелина Джоли с первых дней российского вторжения поддержала Украину и рассказала, за что сражаются украинцы. Она освещала проблемы беженцев для своей почти 13-миллионной аудитории в Instagram.