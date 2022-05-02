Анджелина Джоли в Украине. Чем запомнился визит голливудской суперзвезды

В Украину Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией, но это было сугубо ее личное желание.

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46-летняя американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли по собственной воле прибыла в Украину, охваченную войной, и ее визит стал еще одним мощным посылом миру не забывать о нашей стране. Фокус собрал самые яркие моменты визита знаменитости.

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Кафе, круассан и мальчик в наушниках

Первой о приезде суперзвезды сообщила журналист Майя Пидгорецкая, которая случайно оказалась в том же кафе "Львовские круасаны" на рынке Шувар, куда Джоли зашла выпить кофе. Она сняла актрису на видео, и очень скоро запись разлетелась по Сети.

По словам журналистки, несмотря на мировую славу и миллионное состояние, Анджелина вела себя очень скромно, улыбалась присутствующим, а затем через несколько минут в сопровождении охранников покинула заведение на авто.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – написала Пидгорецкая.

Звездой видео Майи стала не только Джоли, но и парень в наушниках, который сидел за столиком и внимательно что-то читал в телефоне, совершенно не обращая внимания на окружающих. Позже выяснилось, что парня зовут Юлик, он увлекается рисованием. Герой дня разместил у себя на странице фото в наушниках и подписал снимок: "Готов стать новым символом Победы".

Пока же юный львовянин стал героем мемов, которых в сети распространилось великое множество.

В кафе рассказали, что Анджелина Джоли выбрала для себя круассан "Королевский", круассан с лососем и моцареллой, а также капучино.

В сети уже предлагают за миллион гривен купить остатки еды, которую не доела оскароносная актриса.

[ + – ] Круасан, который не доела Джоли, выставили на продажу Фото: Соцсети

Встреча на вокзале со слезами на глазах

Во время визита во Львов Анджелина Джоли встретилась на железнодорожном вокзале города с беженцами, которые приехали на эвакуационном поезде из Покровска, Донецкой области. При этом актриса не могла сдержать слез, слушая истории людей, которые спасались от войны.

Кадры с плачущей актрисой облетели интернет.

Побег в бомбоубежище

Пребывание суперзвезды во Львове омрачилось воздушной тревогой. Когда над городом зазвучали звуки сирены, предупреждающей о ракетной опасности, Джоли вместе с охранниками и ассистентами вынуждена была бежать в бомбоубежище. Кадры одной из известнейших актрис мира, направляющейся в защитное сооружения. При этом некоторые пытались сделать селфи с актрисой даже в такой момент.

На вопрос, не страшно ли ей, она с улыбкой ответила: "Нет, нет, я в порядке!".

Встреча с детьми в Бориславе

Во время пребывания на Львовщине актриса посетила реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав. Там звезда пообщалась с воспитанниками учреждения, а также с детьми-переселенцами, прибывшими в центр из тех регионов, где шли или до сих пор идут активные боевые действия. Голливудская знаменитость и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением. Кроме того, посол доброй воли ООН пообщалась с детьми из Луганской области.

"Голливудская звезда и госпожа посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли сегодня, 1 мая, посетила город Борислав в КЗ ЛОР НРЦ "Гармония"", – сообщили в мэрии.

Реакция Росси на визит Джоли

За визитом голливудской актрисы очень внимательно следили в России. Примечательной является реакция росСМИ на появление актрисы во львовском кафе. ELLE (Россия) новость о визите Джоли подали под заголовком "Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных брюках заказывает кофе где-то поблизости". Также журналисты сообщили, что "актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН". Издание уже раскритиковали за то, что оно намеренно избегало слов Украина и Львов.

[ + – ] Российское издание решило избежать в заголовке всего что связано с Украиной Фото: Скриншот

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ее от Джоли "теперь тошнит".

Фото: Скриншот

Глава Росскосмоса Дмитрий Рогозин даже посвятил ей стих, в котором призвал актрису поехать на Донбасс, однако очень быстро удалил пост, скрины которого все же сохранились на просторах Сети.

[ + – ] Творчество Дмитрия Рогозина Фото: Скриншот

Напомним, Анджелина Джоли с первых дней российского вторжения поддержала Украину и рассказала, за что сражаются украинцы. Она освещала проблемы беженцев для своей почти 13-миллионной аудитории в Instagram.