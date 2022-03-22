Как Мила Кунис, Анджелина Джоли и Стивен Спилберг каждый день помогают Украине

Когда ВС РФ вторглись в Украину, всемирно известные звезды не остались в стороне и помогают деньгами, а также распространяя информацию о происходящем в нашей стране

Певица Шер и актер Бенедикт Камбербетч заявили,ч то откроют двери своих домов для украинцев, вынужденных покинуть свои дома, дизайнеры и модные дома уже перечислили крупные суммы в благотворительные огранизации, но многие актеры и режиссеры помогают Украине и украинцам буквально каждый день.

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Фокус собрал тех, кто оказывает поддержку нашей стране в условиях войны.

К армии тех, кто помогает Украине, одной из первых примкнула поп-дива Мадонна – она опуликовала клип в поддержку украинцев, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон перечислила деньги в Фонд ЮНИСЕФ, который помогает беженцам, актер Райан Рейнольдс ("Дэдпул") и его супруга Блейк Лайвли ("Сплетница", "Век Адалин") также собрали деньги для украинских беженцев.

"Множество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили пожертвование до 1 миллиона долларов, чтобы удвоить поддержку", – сообщил Райан Рейнольдс в соцсетях.

А актер Леонардо Ди Каприо перечислил рекордные 10 миллионов долларов ВСУ. Мать актера родилась в бомбоубежище в Германии во время авианалета в 1943 году.

Поддержку Украине оказали супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер. Они собрали более 35 миллионов долларов. "Я горжусь тем, что я украинка", — заявила Мила в беседе с президентом Зеленским. Мила – родом из Черновцов, так что происходящее в Украине приняла близко к сердцу. Она отметила, что к сбору средств присоединились более 68 тысяч людей, а сама она вместе с мужем передали три миллиона долларов.

[ + – ] Фото, которое опубликовал президент Владимир Зеленский

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк опубликовала снимки себя и своего пса в футболках с украинским флагом. Она подарила такие же всем членам своей команды и призвала жертвовать деньги, причем сразу обозначила, как это сделать проще всего: через фонд Disasters Emergency Committee работающий над обеспечением медицинских нужд Минздрава Украины. Или купить футболки, как у Эмилии, тогда деньги поступят в некоммерческую организацию Choose Love. Также она предложила купить фото Киева, сделанные ее другом Джаспером Фраем в 2018 году: все вырученные средства пойдут четырем украинским благотворительным организациям.

[ + – ] Пост Эмилии Кларк

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг, имеющий украинские корни вместе с женой Кейт Кепшоу перечислил миллион долларов благотворительным организациям. А актриса Анджелина Джоли встретилась с представителями Госдепартамента США по урегулированию вопросов украинского гуманитарного кризиса.

[ + – ] Фото эвакуации из Ирпеня, опубликованное Анджелиной Джоли

Теннисист Роджер Федерер передал на нужды украинских детей полмиллиона долларов. А звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер опубликовала на своей странице в Instagram пост с флагом Украины и поинтересовалась у подписчиков, как можно помочь украинцам. Она отметила благотворительные организации UNICEF USA, Médecins Sans Frontières и Максима Чмерковского — украино-американского чемпиона мира по латинским танцам, который находится в Киеве и тоже активно освещает ситуацию в своих соцсетях.

[ + – ] Фото, опубликованное Сарой Джессикой Паркер

"Если у кого-то есть информация о том, как помочь больницам, которые ухаживают за пациентами отделений интенсивной терапии, пожалуйста, дайте мне знать. Проблемы с поиском поддержки", — написала Паркер.

Также поддержку украинцам выразил актер Миша Коллинз, звезда сериала "Сверхъестественное". Его предки много лет назад переехали в Канаду из Украины. Он опубликовал пост на украинском языке, написав: "Україно, наші серця розриваються за тебе. Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу" и опубликовал несколько адресов по которым можно жертвовать деньги.

[ + – ] Пост Миши Коллинза

А актриса Джейми Ли Кертис и известный фотограф Дэвид Лотфус взяли на себя миссию рассказывать своим подписчикам о том, что происходит в Украине.

[ + – ] Один из постов Джейми Ли Кертис

Они постят снимки из разрушенных российской армией городов и рассказывают истории людей, которые пострадали от агрессии РФ. Так, в одном из своих сообщений Лотфус сообщил о гибели узника нацистских концлагерей Бориса Романченко. 95-летний мужчина погиб во время бомбежки Харькова.

[ + – ] Один из постов Дэвида Лотфуса

Британский певец Стинг и его супруга Труди Стайлер передали пожертвование в Help Ukraine Center, причем сообщил об этом сам основатель центра, певец свою помощь не афишировал. Также он был в числе первых, кто выступил в поддержку украинцев. Он опубликовал видео, на котором исполняет свою песню Russians 1985 года, посвященную Холодной войне. Он заявил, что эта композиция как никогда актуальна из-за войны в Украине и отметил, что редко исполнял ее в последнее время, потому что не думал, что она снова будет актуальна.

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер записал девятиминутное видео, в котором попытался объяснить россиянам и военнослужащим РФ, которые сейчас находятся на территории Украины, что их действия незаконны и не имеют никакого отношения к защите России. "Те солдаты, которые слушают меня сейчас, помните: у 11 миллионов россиян есть родственники в Украине. Каждая ваша пуля летит в чьего-то брата или сестру. Каждая бомба, каждый заряд, который падает с неба, падает не на врага, а на школу. Больницу или чей-то дом. Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это – пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду. Расскажите вашим соотечественникам дома о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине", — сказал актер в своем обращении.