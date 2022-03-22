Як Міла Куніс, Анджеліна Джолі та Стівен Спілберг щодня допомагають Україні

Коли ЗС РФ вторглися в Україну, всесвітньо відомі зірки не залишилися осторонь і допомагають грошима, а також розповсюджуючи інформацію про те, що відбувається в нашій країні.

Співачка Шер та актор Бенедикт Камбербетч заявили, що відчинять двері своїх будинків для українців, змушених покинути свої будинки, дизайнери та модні будинки вже перерахували великі суми в благодійні фонди, але багато акторів та режисерів допомагають Україні й українцям буквально щодня.

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Фокус зібрав тих, хто підтримує нашу країну в умовах війни.

До армії тих, хто допомагає Україні, однією з перших приєдналася поп-діва Мадонна – вона опублікувала кліп на підтримку українців, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон перерахувала гроші до Фонду ЮНІСЕФ, який допомагає біженцям, актор Раян Рейнольдс ("Дедпул") його дружина Блейк Лайвлі ("Пліткарка", "Століття Адалін") також зібрали гроші для українських біженців.

"Багато українців були змушені втекти зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертвування до 1 мільйона доларів, щоб подвоїти підтримку", – повідомив Раян Рейнольдс у соцмережах.

А актор Леонардо Ді Капріо перерахував рекордні 10 мільйонів доларів ЗСУ. Мати актора народилася в бомбосховищі в Німеччині під час авіанальоту 1943 року.

Підтримку Україні надали подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер. Вони зібрали понад 35 мільйонів доларів. "Я пишаюся тим, що я українка", — заявила Міла в розмові з президентом Зеленським. Міла – родом із Чернівців, тож те, що відбувається в Україні, прийняла близько до серця. Вона зазначила, що до збору коштів приєдналося понад 68 тисяч людей, а сама вона разом з чоловіком передала три мільйони доларів.

[ + – ] Фото, яке опублікував президент Володимир Зеленський

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк опублікувала знімки себе та свого пса у футболках з українським прапором. Вона подарувала такі ж усім членам своєї команди і закликала жертвувати гроші, причому відразу позначила, як це зробити найпростіше: через фонд Disasters Emergency Committee, який працює над забезпеченням медичних потреб МОЗ України. Або купити футболки, як в Емілії, тоді гроші надійдуть до некомерційної організації Choose Love. Також вона запропонувала купити фото Києва, зроблені її другом Джаспером Фраєм у 2018 році: усі вилучені кошти підуть чотирьом українським благодійним організаціям.

[ + – ] Пост Емілії Кларк

Оскароносний режисер Стівен Спілберг, який має українське коріння разом з дружиною Кейт Кепшоу, перерахував мільйон доларів благодійним організаціям. А акторка Анджеліна Джолі зустрілася з представниками Держдепартаменту США щодо врегулювання питань української гуманітарної кризи.

[ + – ] Фото евакуації з Ірпеня, опубліковане Анджеліною Джолі

Тенісист Роджер Федерер передав на потреби українських дітей пів мільйона доларів. А зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост з прапором України та поцікавилася в підписників, як можна допомогти українцям. Вона позначила благодійні організації UNICEF USA, Médecins Sans Frontières та Максима Чмерковського — українсько-американського чемпіона світу з латинських танців, який перебуває в Києві і також активно висвітлює ситуацію у своїх соцмережах.

[ + – ] Фото, опубліковане Сарою Джессікою Паркер

"Якщо у когось є інформація про те, як допомогти лікарням, які доглядають пацієнтів відділень інтенсивної терапії, будь ласка, дайте мені знати. Проблеми з пошуком підтримки", — написала Паркер.

Також підтримку українцям висловив актор Міша Коллінз, зірка серіалу "Надприродне". Його батьки багато років тому переїхали до Канади з України. Він опублікував пост українською мовою, написавши: "Україно, наші серця розриваються за тебе. Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу", та опублікував кілька адрес, за якими можна жертвувати гроші.

[ + – ] Пост Міші Коллінза

А акторка Джеймі Лі Кертіс та відомий фотограф Девід Лотфус взяли на себе місію розповідати своїм підписникам про те, що відбувається в Україні.

[ + – ] Один з постів Джеймі Лі Кертіс

Вони постять знімки зі зруйнованих російською армією міст та розповідають історії людей, які постраждали від агресії РФ. Так, в одному зі своїх повідомлень Лотфус повідомив про загибель в'язня нацистських концтаборів Бориса Романченка. 95-річний чоловік загинув під час бомбардування Харкова.

[ + – ] Один з постів Девіда Лотфуса

Британський співак Стінг та його дружина Труді Стайлер передали пожертву в Help Ukraine Center, причому повідомив про це сам засновник центру, співак своєї допомоги не афішував. Також він був серед перших, хто виступив на підтримку українців. Він опублікував відео, на якому виконує свою пісню Russians 1985 року, присвячену Холодній війні. Він заявив, що ця композиція як ніколи актуальна через війну в Україні та зазначив, що рідко виконував її останнім часом, бо не думав, що вона знову буде актуальною.

Нагадаємо, нещодавно Арнольд Шварценеггер записав дев'ятихвилинне відео, у якому спробував пояснити росіянам і військовослужбовцям РФ, які зараз перебувають на території України, що їхні дії незаконні та не мають жодного відношення до захисту Росії. "Ті солдати, які слухають мене зараз, пам'ятайте: в 11 мільйонів росіян є родичі в Україні. Кожна ваша куля летить у чийогось брата чи сестру. Кожна бомба, кожен снаряд, що падає з неба, падає не на ворога, а на школу, лікарню чи чийсь будинок, я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається, я закликаю російський народ і російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це – пропаганда та дезінформація. Розкажіть вашим співвітчизникам вдома про людську катастрофу, яка відбувається в Україні", — сказав актор у своєму зверненні.