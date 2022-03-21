У Харкові під обстрілом загинув 95-річний колишній в'язень Бухенвальда (фото)

Борис Романченко проживав у багатоквартирному будинку, який потрапив під бомбардування російських військ.

У Харкові 21 березня внаслідок бомбардувань військами РФ житлового кварталу загинув один із колишніх в'язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау Борис Романченко. Про це повідомляє газета Sportarena.

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Видання пише, що чоловік проживав в одному із багатоквартирних будинків, який потрапив під бомбовий удар ЗС РФ. Романченко був одним зі звільнених в'язнів найбільшого концтабору в Німеччині Бухенвальд і свого часу працював віцепрезидентом Меморіалу пам'яті таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.

Що відомо про Бориса Романченка?

Борис Тимофійович, який пройшов жахіття фашистських концтаборів, загинув у Харкові на 96 році життя. Він був родом із Сумської області. У Бухенвальд він потрапив у 1942 році, коли йому було 15 років і пробув у таборах до самого визволення Німеччини від нацистів у 1945. За його спогадами, коли він вийшов із таборів, то важив лише 35 кілограмів, але зумів вижити.

Борис Тимофійович все життя любив працювати й ніколи не курив, і як сам говорив, це дозволило йому прожити таке довге життя. В повоєнний час він приїжджав до Бухенвальда, щоб зустрітися зі своїми товаришами, що вижили, яких з кожним роком ставало все менше. Востаннє він відвідав Німеччину у 2018 році, де зустрівся з останніми земляками, що вижили — киянином Олександром Бичком та мінчанином Андрієм Моїсеєнком.

[ + – ] Борис Тимофійович зі своїми товаришами в Бухенвальді, 2018 рік

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