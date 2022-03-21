В Харькове под обстрелами погиб 95-летний бывший узник Бухенвальда (фото)

Борис Романченко проживал в многоквартирном доме, который попал под бомбежки российских войск.

В Харькове 21 марта в результате бомбежек войсками РФ жилого квартала погиб один из бывших узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау Борис Романченко. Об этом сообщает газета Sportarena.

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Издание пишет, что мужчина проживал в одном из многоквартирных домов, который попал под бомбовый удар ВС РФ. Романченко был одним из освобожденных узников самого большого концлагеря в Германии Бухенвальд и в свое время работал вице-президентом Мемориала памяти лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

Что известно о Борисе Романченко?

Борис Тимофеевич, прошедший ужасы нацистских концлагерей, погиб в Харькове на 96 году жизни. Он был родом из Сумской области. В Бухенвальд он попал в 1942 году, когда ему было 15 лет и пробыл в лагерях до самого освобождения Германии от нацистов в 1945. По его воспоминаниям, когда он вышел из лагерей весил всего 35 килограмм, но сумел выжить.

Борис Тимофеевич всю жизнь любил трудиться и никогда не курил, и как сам говорил об этом, это позволило ему прожить такую долгую жизнь. В послевоенное время он приезжал в Бухенвальд, чтобы встретиться со своими выжившими товарищами, которых с каждым годом становилось все меньше. В последний раз он посетил Германию в 2018 году, где встретился с последними выжившими земляками — киевлянином Александром Бычком и минчанином Андреем Моисеенко.

[ + – ] Борис Тимофеевич со своими товарищами в Бухенвальде, 2018 год

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли в Харькове один из самых знаменитых в Украине парк культуры и отдыха им. Горького. Фото последствий обстрела опубликовали пользователи соцсетей.

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин 19 марта опубликовал фотографии с результатами обстрелов российскими войсками его дома и двора. На одной из фото, где снаряд пробил крышу его дома, экс-нардеп написал, что так "звезды ночью видно лучше".