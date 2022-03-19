"Зато звезды ночью лучше видно": в дом Михаила Добкина прилетел снаряд (фото)

Проживающий в Харькове экс-нардеп показал поклонникам дыры в крыше дома и найденный на территории "трофей".

На своей странице в Instagram Михаил Добкин опубликовал фотографии на который видно результаты обстрела российскими войсками его дома и двора.

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Фото: Скриншот

Бывший народный депутат Украины продолжает жить в Харькове рядом с Белгородским шоссе. В своей сторис он опубликовал фото дыры в крыше дома и подписал это изображение: "Зато звезды ночью лучше видно".

Фото: Скриншот

Также Добкин опубликовал несколько фото со снарядами, которые упали во дворе его дома. В комментарии политик написал: "Наши с Харли трофеи". Судя по всему, Харли – это собака Добкина, которую также видно на фотографиях.

Фото: Скриншот

Один из комментаторов написал: "Вы ж за Россию топили вроде? Вот и спасают вас". На что Добкин ответил: "Вы мне тоже нравитесь".

В ответе на комментарий с указанием того, что Добкин "топил" за Россию "защитник" политика написал: "Михаил Маркович всегда "топил", как вы говорите за свободную Украину от всех…без НАТО и им подобных, а с соседями надо дружить, будь то Польша, Румыния, Беларусь, и остальные, вы же с соседями своими по квартире общаетесь, дружите?".

Фото: Скриншот

Но многие комментаторы пожелали Добкину держаться и благодарили за помощь. Некототрые даже сказали спасибо за то, что не уехал из Харькова.

Напоминаем, что согласно сообщению ГСЧС, войска РФ убили более 500 мирных жителей Харькова с начала войны. В Харькове появилась новая горячая точка – Немышлянский район.

Фокус уже писал о том, что РФ применила против Украины новый тип оружия: снаряды на парашютах. Об этот заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, 18 марта в Киеве зафиксировали использование российскими войсками новых реактивных снарядов РСЗО.