РФ применила против Украины новый тип оружия: снаряды на парашютах (фото)
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, вчера в Киеве зафиксировали использование российскими войсками новых реактивных снарядов РСЗО.
Такое оружие взрывается над объектом-целью, разбрасывая вокруг мощные поражающие элементы.
О применении новых снарядов сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv . Его слова цитирует пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Геращенко сообщил, что 18 марта в Киеве впервые зафиксировали факт применения новейшего вооружения – снарядов, которые спускаются на парашютах.
"Россияне используют самое жестокое оружие", — сказал Геращенко.
Также советник министра внутренних дел Украины сказал, что будут расследованы все преступления России против Украины.
Как уже писал Фокус, Bellingcat запустили сервис для фиксации военных преступлений РФ в Украине. Онлайн-карта отображает места, где произошли ракетные удары, обстрелы мирного населения и другие инциденты.
Напоминаем, что по складу боеприпасов под Ивано-Франковском войска РФ нанесли ракетный удар. В России говорят, что обстрел был осуществлен ракетой "Кинжал". По словам спикера Командования Воздушных сил ВС Украины, на складе есть повреждения и разрушения, однако тип ракеты еще не уставновлен.
Также Фокус писал о том, что ВСУ уничтожили летчика, который бомбил Сирию и Грузию. Российского военного Сергея Волынца похоронили в Краснодарском крае как "героя".