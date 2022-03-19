РФ применила против Украины новый тип оружия: снаряды на парашютах (фото)

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, вчера в Киеве зафиксировали использование российскими войсками новых реактивных снарядов РСЗО.

Такое оружие взрывается над объектом-целью, разбрасывая вокруг мощные поражающие элементы.

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О применении новых снарядов сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv . Его слова цитирует пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Геращенко сообщил, что 18 марта в Киеве впервые зафиксировали факт применения новейшего вооружения – снарядов, которые спускаются на парашютах.

Фото: МВС УКРАЇНИ

"Россияне используют самое жестокое оружие", — сказал Геращенко.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Также советник министра внутренних дел Украины сказал, что будут расследованы все преступления России против Украины.

Как уже писал Фокус, Bellingcat запустили сервис для фиксации военных преступлений РФ в Украине. Онлайн-карта отображает места, где произошли ракетные удары, обстрелы мирного населения и другие инциденты.

Напоминаем, что по складу боеприпасов под Ивано-Франковском войска РФ нанесли ракетный удар. В России говорят, что обстрел был осуществлен ракетой "Кинжал". По словам спикера Командования Воздушных сил ВС Украины, на складе есть повреждения и разрушения, однако тип ракеты еще не уставновлен.

Также Фокус писал о том, что ВСУ уничтожили летчика, который бомбил Сирию и Грузию. Российского военного Сергея Волынца похоронили в Краснодарском крае как "героя".