РФ застосувала проти України новий тип зброї: снаряди на парашутах (фото)

За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, вчора в Києві зафіксували використання російськими військами нових реактивних снарядів РСЗВ.

Така зброя вибухає над об'єктом-ціллю, розкидаючи навколо потужні разючі елементи.

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Про застосування нових снарядів повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv. Його слова цитує пресслужба МВС України у Facebook.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Геращенко повідомив, що 18 березня у Києві вперше зафіксували факт застосування найновішого озброєння — снарядів, що спускаються на парашутах.

Фото: МВС УКРАЇНИ

"Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — сказав Геращенко.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Також радник міністра внутрішніх справ України сказав, що буде розслідувано всі злочини Росії проти України.

Як уже писав Фокус, Bellingcat запустили сервіс для фіксації військових злочинів РФ в Україні. Онлайн-карта відображає місця, де відбулися ракетні удари, обстріл мирного населення та інші інциденти.

Нагадуємо, що за складом боєприпасів під Івано-Франківськом війська РФ завдали ракетного удару. У Росії кажуть, що обстріл було здійснено ракетою "Кинжал". За словами спікера Командування Повітряних сил ЗС України, на складі є пошкодження та руйнування, проте тип ракети ще не встановлено.

Також Фокус писав про те, що ЗСУ знищили льотчика, який бомбардував Сирію і Грузію. Російського військового Сергія Волинця поховали у Краснодарському краї як "героя".