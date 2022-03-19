По складу боєприпасів на Прикарпатті завдали удару: в РФ кажуть, що ракетою "Кинжал" (відео)

За словами речника Командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, на складі є пошкодження і руйнування, проте тип ракети ще встановлюється.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що 18 березня завдали ударів по селищу Делятин Івано-Франківської області ультразвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Метою був підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ. Про це в російському відомстві повідомили на брифінгу.

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Що говорить українська сторона

Спікер Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі для видання "Українська правда" сказав, що ЗСУ не заперечують можливості завдання ударів Росією такою ракетою, проте її тип ще не встановили. За його словами, на складі є пошкодження та руйнування, а деякі боєприпаси детонували. Кількість потерпілих ще встановлюється.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлений… Була заява про "Кинжал", якою росіяни хвалиться. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки не можемо підтвердити", — сказав він.

Жителі Делятина повідомляють, що в селищі зараз спокійно: немає ні вогню, ні диму, ні вирви.

Крім того, в мережі з'явилося відео, припустимо, удару по складу боєприпасів нібито з ракети "Кинжал".

Що це за зброя

"Кинжал" — російський ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він здатний уражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони. Його експлуатація розпочалася у 2018 році.

Нагадаємо, 19 березня керівник Приморсько-Охтарського району Максим Бондаренко повідомив, що українські військові вбили російського майора Сергія Волинця. Під його керівництвом російські пілоти скидали бомби на всій території України. Він був учасником бойових дій у Грузії та Сирії.

Журналісти видання Bellingcat запустили сервіс для фіксування військових злочинів Росії проти України. В його основі лежить карта з подіями, які зашкодили або завдали шкоди українцям.