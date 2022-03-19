По складу боеприпасов под Ивано-Франковском нанесли удар: в РФ говорят, что ракетой "Кинжал" (видео)

По словам спикера Командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, на складе есть повреждения и разрушения, однако тип ракеты еще устанавливается.

В Министерстве обороны России заявили, что 18 марта нанесли удары по поселку Делятин Ивано-Франковской области ультразвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Целью был подземный состав ракет и авиационных боеприпасов украинских войск. Об этом в российском ведомстве сообщили на брифинге.

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Что говорит украинская сторона

Спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии для издания "Украинская правда" сказал, что ВСУ не исключают возможности нанесения ударов Россией такой ракетой, однако ее тип еще не установили. По его словам, на складе есть повреждения и разрушения, а некоторые боеприпасы детонировали. Количество пострадавших еще устанавливается.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен… Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", — сказал он.

Жители Делятина сообщают, что в поселке сейчас спокойно: нет ни огня, ни дыма, ни воронок.

Кроме того, в сети появилось видео, предполагаемо, удара по складу боеприпасов якобы из ракеты "Кинжал".

Что это за оружие

"Кинжал" — российский ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Его эксплуатация началась в 2018 году.

Напомним, 19 марта руководитель Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил, что украинские военные убили российского майора Сергея Волынца. Под его руководством российские пилоты сбрасывали бомбы по всей территории Украины. Он был участником боевых действий в Грузии и Сирии.

Журналисты издания "Bellingcat" запустили сервис для фиксирования военных преступлений России против Украины. В его основе лежит карта с происшествиями, которые навредили или принесли ущерб украинцам.