Bellingcat запустили сервис для фиксации военных преступлений РФ в Украине (фото)

Онлайн-карта отображает места, где произошли ракетные удары, обстрелы мирного населения и другие инциденты.

Журналисты интернет-издания Bellingcat запустили сервис для фиксирования военных преступлений России в Украине. С известными случаями можно ознакомиться на специальном сайте.

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В его основе лежит карта с указанием инцидентов, которые потенциально навредили или принесли ущерб гражданскому населению. В частности, Bellingcat собрал информацию о случаях, когда в результате боевых действий были разрушены инфраструктура или жилые районы, также фотографии из "горячих точек", на которых можно заметить раненных или неподвижных (предположительно мертвых) людей.

База данных организована на платформе TimeMap от компании Forensic Architecture и постоянно дополняется с самого начала полномасштабной войны в Украине — 24 февраля 2022 года. Пользователи могут просматривать инциденты по датам и локациям, а также читать их короткое описание. В левой части карты можно переключить тип отображаемой области, выделяются жилые, промышленные, административные, медицинские, школьные/детские, военные, коммерческие, религиозные или неопределенные районы. Исследователи подчеркнули, что не могут полностью исключить применение объектов в военных целях.

[ + – ] Карта Belingcat Фото: Скриншот

Все ссылки на карте ведут на источники в Интернете, где их нашли журналисты, в том числе на публикации в социальных сетях, материалы также сохраняются в локальной сети на случай удаления. После сбора данных участники Глобального проекта аутентификации (Global Authentication Project) определяют местоположение происшествия и сопоставляют координаты, чтобы добиться точности в пределах 150 метров.

Журналисты подчеркивают, что добавляют только те случаи разрушений, которые смогли подтвердить, поэтому в реальности их может быть намного больше. Для сохранения конфиденциальности они скрывают некоторые координаты или принимают меры для сокрытия пользователей, выступающих источниками.

"Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока сохраняется конфликт", — пишут авторы в описании. — "Хотя мы пытаемся собрать как можно больше инцидентов, мы не можем гарантировать сбор их всех и не сможем подтвердить местонахождение всех инцидентов, которые мы собираем".

Ранее Минцифры запустило сайт для фиксации военных преступлений РФ против Украины. Каждый украинец может подать информацию об инциденте, свидетелем которого стал.

Писали также, что главный прокурор МУС в Гааге Карим Хан собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине. Он уже ознакомился с фотографиями из Мариуполя и других украинских городов, которые оказались под обстрелами российских военных.