Bellingcat запустили сервіс для фіксації військових злочинів РФ в Україні (фото)

Онлайн-карта відображає місця, де відбулися ракетні удари, обстріл мирного населення й інші інциденти.

Журналісти інтернет-видання Bellingcat запустили сервіс для фіксування воєнних злочинів Росії в Україні. З відомими випадками можна ознайомитись на спеціальному сайті.

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У його основі лежить карта із зазначенням інцидентів, які потенційно зашкодили чи завдали шкоди цивільному населенню. Зокрема, Bellingcat зібрав інформацію про випадки, коли в результаті бойових дій було зруйновано інфраструктуру або житлові райони, а також фотографії з "гарячих точок", на яких можна помітити поранених або нерухомих (можливо, мертвих) людей.

База даних організована на платформі TimeMap від компанії Forensic Architecture і постійно доповнюється від початку повномасштабної війни в Україні — 24 лютого 2022 року. Користувачі можуть переглядати інциденти за датами та локаціями, а також читати їхній короткий опис. У лівій частині карти можна перемкнути тип області, що відображається, виділяються житлові, промислові, адміністративні, медичні, шкільні/дитячі, військові, комерційні, релігійні або невизначені райони. Дослідники наголосили, що не можуть повністю виключити застосування об'єктів у військових цілях.

[ + – ] Карта Belingcat Фото: Скриншот

Усі посилання на карті ведуть на джерела в інтернеті, де їх знайшли журналісти, у тому числі на публікації в соціальних мережах, матеріали також зберігаються в локальній мережі в разі видалення. Після збору даних учасники Глобального проєкту аутентифікації (Global Authentication Project) визначають місце події та зіставляють координати, щоб досягти точності в межах 150 метрів.

Журналісти наголошують, що додають лише ті випадки руйнувань, які змогли підтвердити, тому насправді їх може бути набагато більше. Для збереження конфіденційності вони приховують деякі координати або вживають заходів для приховування користувачів, які є джерелами.

"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки зберігається конфлікт, — пишуть автори в описі. — Хоча ми намагаємося зібрати якнайбільше інцидентів, ми не можемо гарантувати зібрання їх усіх і не зможемо підтвердити місцезнаходження всіх інцидентів, які ми збираємо".

Раніше Мінцифри запустило сайт для фіксації військових злочинів РФ проти України. Кожен українець може подати інформацію щодо інциденту, свідком якого став.

Писали також, що головний прокурор МКС у Гаазі Карім Хан збирає докази військових злочинів РФ в Україні. Він уже ознайомився з фотографіями з Маріуполя й інших українських міст, які опинилися під обстрілами російських військових.