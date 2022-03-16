Мінцифри запустило сайт для фіксації воєнних злочинів РФ проти України

Відомство анонсувало вебресурс, де кожен житель країни зможе залишити інформацію про порушення, свідком якого він став.

Міністерство цифрової трансформації України закликало українців взяти участь у збиранні доказів злочинів російських військових. Про це повідомило ДП "Дія" у своєму телеграм-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Надати дані про воєнні злочини російських збройних сил і злочини проти людяності можна на сайті dokaz.gov.ua.

У відомстві запевнили, що всі зібрані на цьому вебмайданчику докази будуть використані для притягнення РФ до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.

Як надати докази:

Перейдіть на dokaz.gov.ua і натисніть "Подати підтвердження"

і натисніть "Подати підтвердження" Залишіть інформацію про себе

Докладно опишіть порушення

Завантажте фото- або відеопідтвердження

Що саме вважається воєнним злочином:

Пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури

Факти поранення/загибелі цивільних осіб унаслідок застосування зброї противником

Розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міст

Ведення бойових дій противником у житлових кварталах міст

Факти фізичного насильства, позбавлення волі громадянського населення противником

Використання цивільної інфраструктури у військових цілях

Раніше ми повідомляли про те, що ДСНС запустить програму для пошуку людей, які потрапили під завали. Коли програма почне працювати, Фокус повідомить додатково. Зараз громадяни можуть скористатися послугами чатбота в WhatsApp за номером +380676785917.

Працює чатбот для фіксації екологічних злочинів РФ проти України.

Відомо також, що Гаазький суд має намір розслідувати військові злочини РФ на території України.