Екологічна інспекція України створила чат-бот для фіксації екозлочинів Росії
Щоб зафіксувати екологічні злочини, які скоюють російські окупаційні війська, громадяни можуть перейти за посиланням у Telegram.
Державна екологічна інспекція України створила чат-бот у Telegram для оперативної фіксації екологічних злочинів, які скоюють російські окупаційні війська в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Відтепер усі злочини проти довкілля та української землі можна оперативно повідомити у Штаб при Держекоінспекції", — йдеться у повідомленні.
Чат-бот запропонує користувачам вибрати із запропонованого списку вид екологічного злочину та вказати масштаби порушення за такими напрямками:
- Земля — вибухи, забруднення земель небезпечними речовинами, пошкодження гребель, очисних споруд та інші забруднення землі;
- Повітря — забруднення атмосфери внаслідок вибухів та пожеж;
- Вода — витік небезпечних речовин у водоймища, пошкодження очисних споруд;
- Рослини — знищення дерев або лісових насаджень, пожежі у лісах;
- Тварини — отруєння або дії, що призвели до масового вимирання тварин.
Чат-бот доступний за посиланням https://t.me/EcoShkodaBot
Раніше Фокус говорив про ризики екологічної катастрофи, яка може статися внаслідок воєнних дій на території України. Окрім ймовірності ядерної загрози, пов'язаної з небезпекою пошкодження атомних електростанцій, існують загрози для екосистеми з боку нафтобаз, хімзаводів, птахофабрик та іншої інфраструктури, що потрапляє під обстріли.