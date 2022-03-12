Екологічна інспекція України створила чат-бот для фіксації екозлочинів Росії

Щоб зафіксувати екологічні злочини, які скоюють російські окупаційні війська, громадяни можуть перейти за посиланням у Telegram.

Державна екологічна інспекція України створила чат-бот у Telegram для оперативної фіксації екологічних злочинів, які скоюють російські окупаційні війська в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Відтепер усі злочини проти довкілля та української землі можна оперативно повідомити у Штаб при Держекоінспекції", — йдеться у повідомленні.

Чат-бот запропонує користувачам вибрати із запропонованого списку вид екологічного злочину та вказати масштаби порушення за такими напрямками:

Земля — вибухи, забруднення земель небезпечними речовинами, пошкодження гребель, очисних споруд та інші забруднення землі;

Повітря — забруднення атмосфери внаслідок вибухів та пожеж;

Вода — витік небезпечних речовин у водоймища, пошкодження очисних споруд;

Рослини — знищення дерев або лісових насаджень, пожежі у лісах;

Тварини — отруєння або дії, що призвели до масового вимирання тварин.

Чат-бот доступний за посиланням https://t.me/EcoShkodaBot

Раніше Фокус говорив про ризики екологічної катастрофи, яка може статися внаслідок воєнних дій на території України. Окрім ймовірності ядерної загрози, пов'язаної з небезпекою пошкодження атомних електростанцій, існують загрози для екосистеми з боку нафтобаз, хімзаводів, птахофабрик та іншої інфраструктури, що потрапляє під обстріли.