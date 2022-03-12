Экологическая инспекция Украины создала чат-бот для фиксации экопреступлений России

Чтобы зафиксировать экологические преступления, которые совершают российские оккупационные войска, граждане могут перейти по ссылке в Telegram.

Государственная экологическая инспекция Украины создала чат-бот в Telegram для оперативной фиксации экологических преступлений, которые совершают российские оккупационные войска в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Отныне все преступления против окружающей среды и украинской земли можно оперативно сообщить Штаб при Госэкоинспекции", — говорится в сообщении.

Чат-бот предложит пользователям выбрать из предложенного списка вид экологического преступления и указать масштабы нарушения по следующим направлениям:

Земля — взрывы, загрязнение земель опасными веществами, повреждение дамб, очистных сооружений и другие загрязнения земли;

Воздух — загрязнения атмосферы в результате взрывов и пожаров;

Вода — утечка опасных веществ в водоемы, повреждение очистных сооружений;

Растения — уничтожение деревьев или лесных насаждений, пожары в лесах;

Животные — отравление или действия, приведших к массовому падежу животных.

Чат-бот доступен по ссылке https://t.me/EcoShkodaBot

Ранее Фокус говорил о рисках экологической катастрофы, которая может произойти в результате военных действий на территории Украины. Кроме вероятности ядерной угрозы, связанной с опасностью повреждения атомных электростанций, существуют угрозы для экосистемы со стороны нефтебаз, химзаводов, птицефабрик и другой инфраструктуры, попадающей под обстрелы.