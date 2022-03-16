ДСНС спільно з Google і Apple запустить в Україні програму для пошуку людей
Сервіс дозволить не тільки дзвонити на гарячу лінію екстреної служби, а й передавати відео з місця події, щоб рятувальники швидше відшукали зниклих.
Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС) створить нову систему для пошуку людей, які звернулися за екстреною допомогою. Докладніше про проєкт полковник Геннадій Герасимчук розповів Ukraine Media Centre Kyiv.
Програма під назвою Garbyne дозволить людям, які потрапили в біду, за допомогою смартфона підтримувати зв'язок із рятувальниками, щоб ті могли якнайшвидше відшукати постраждалих і надати їм допомогу. За словами Геннадія Герасимчука, користувачі, які зателефонували на гарячу лінію екстреної служби, зможуть передавати відео з камери свого гаджета безпосередньо диспетчеру ДСНС і вести з ним двосторонній чат, координуючи пошук.
Систему розробили у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google. Як заявив полковник ДСНС, ПЗ у тестовому режимі довело свою ефективність і зручність у використанні.
"Така допомога надається ДСНС абсолютно безплатно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають проблеми зі здоров'ям", — додав Герасимчук.
Поки що незрозуміло, як діє програма та коли її повноцінно запустять в Україні. У онлайн-магазинах App Store і Google Play програми з такою назвою немає, та й розробника теж.
Фокус направив запит до ДСНС. Слідкуйте за нашими новинами.
Наразі користувачам доступний чатбот служби в WhatsApp за номером +380676785917.
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