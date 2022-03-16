ДСНС спільно з Google і Apple запустить в Україні програму для пошуку людей

Сервіс дозволить не тільки дзвонити на гарячу лінію екстреної служби, а й передавати відео з місця події, щоб рятувальники швидше відшукали зниклих.

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС) створить нову систему для пошуку людей, які звернулися за екстреною допомогою. Докладніше про проєкт полковник Геннадій Герасимчук розповів Ukraine Media Centre Kyiv.

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Програма під назвою Garbyne дозволить людям, які потрапили в біду, за допомогою смартфона підтримувати зв'язок із рятувальниками, щоб ті могли якнайшвидше відшукати постраждалих і надати їм допомогу. За словами Геннадія Герасимчука, користувачі, які зателефонували на гарячу лінію екстреної служби, зможуть передавати відео з камери свого гаджета безпосередньо диспетчеру ДСНС і вести з ним двосторонній чат, координуючи пошук.

Систему розробили у співпраці з компаніями Garbyne, Apple і Google. Як заявив полковник ДСНС, ПЗ у тестовому режимі довело свою ефективність і зручність у використанні.

"Така допомога надається ДСНС абсолютно безплатно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають проблеми зі здоров'ям", — додав Герасимчук.

Поки що незрозуміло, як діє програма та коли її повноцінно запустять в Україні. У онлайн-магазинах App Store і Google Play програми з такою назвою немає, та й розробника теж.

Фокус направив запит до ДСНС. Слідкуйте за нашими новинами.

Наразі користувачам доступний чатбот служби в WhatsApp за номером +380676785917.

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