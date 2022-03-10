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Повідомити про супротивника тепер можна в Telegram: як працює новий чат-бот Мінцифри

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Окупант, геолокація, ЗСУ, російські військові, дані
Фото: РИА Новости

У Telegram повідомляти можна як про техніку російських військ, так і про пересування живої сили.

Міністерство цифрової трансформації України запустило в Telegram чат-бот "є-ворог". Користувачі, які побачили супротивника, можуть повідомити його геолокацію, яка потім потрапить до українських військових, для цього потрібно лише підтвердити свою особу на сайті Дія, повідомляється на сайті міністерства.

Інструкція для застосування:

  • Перейдіть за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot
  • Натисніть Авторизуватися — підтвердіть особистість у програмі Дiя. Це потрібно, щоб послугою не змогли скористатися російські військові, лише авторизовані користувачі.
  • Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи солдат.
  • Надішліть фото або відео.
  • Виберіть область зі списку та надішліть геолокацію техніки або живої сили ворога.
  • Опишіть своїми словами те, що ви побачили.

Усі дані, які повідомили користувачі, негайно потраплять до ЗСУ. Інформація про живу силу та техніку противника стане в нагоді штабу Збройних сил України для відбиття збройної агресії проти нашої країни.

Раніше Фокус повідомляв, що низка документів на сайті "Дiя" зникла, але незабаром знову з'явиться — це тимчасовий захід для відключення державних реєстрів з метою безпеки.

Росіяни більше не зможуть поповнювати баланс своїх карт у магазинах Google Play та App Store, хоча, як і раніше, можуть користуватися безкоштовними програмами.