Повідомити про супротивника тепер можна в Telegram: як працює новий чат-бот Мінцифри

У Telegram повідомляти можна як про техніку російських військ, так і про пересування живої сили.

Міністерство цифрової трансформації України запустило в Telegram чат-бот "є-ворог". Користувачі, які побачили супротивника, можуть повідомити його геолокацію, яка потім потрапить до українських військових, для цього потрібно лише підтвердити свою особу на сайті Дія, повідомляється на сайті міністерства.

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Інструкція для застосування:

Перейдіть за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot

Натисніть Авторизуватися — підтвердіть особистість у програмі Дiя. Це потрібно, щоб послугою не змогли скористатися російські військові, лише авторизовані користувачі.

Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи солдат.

Надішліть фото або відео.

Виберіть область зі списку та надішліть геолокацію техніки або живої сили ворога.

Опишіть своїми словами те, що ви побачили.

Усі дані, які повідомили користувачі, негайно потраплять до ЗСУ. Інформація про живу силу та техніку противника стане в нагоді штабу Збройних сил України для відбиття збройної агресії проти нашої країни.

Раніше Фокус повідомляв, що низка документів на сайті "Дiя" зникла, але незабаром знову з'явиться — це тимчасовий захід для відключення державних реєстрів з метою безпеки.

Росіяни більше не зможуть поповнювати баланс своїх карт у магазинах Google Play та App Store, хоча, як і раніше, можуть користуватися безкоштовними програмами.