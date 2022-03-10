Повідомити про супротивника тепер можна в Telegram: як працює новий чат-бот Мінцифри
У Telegram повідомляти можна як про техніку російських військ, так і про пересування живої сили.
Міністерство цифрової трансформації України запустило в Telegram чат-бот "є-ворог". Користувачі, які побачили супротивника, можуть повідомити його геолокацію, яка потім потрапить до українських військових, для цього потрібно лише підтвердити свою особу на сайті Дія, повідомляється на сайті міністерства.
Інструкція для застосування:
- Перейдіть за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot
- Натисніть Авторизуватися — підтвердіть особистість у програмі Дiя. Це потрібно, щоб послугою не змогли скористатися російські військові, лише авторизовані користувачі.
- Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи солдат.
- Надішліть фото або відео.
- Виберіть область зі списку та надішліть геолокацію техніки або живої сили ворога.
- Опишіть своїми словами те, що ви побачили.
Усі дані, які повідомили користувачі, негайно потраплять до ЗСУ. Інформація про живу силу та техніку противника стане в нагоді штабу Збройних сил України для відбиття збройної агресії проти нашої країни.
Раніше Фокус повідомляв, що низка документів на сайті "Дiя" зникла, але незабаром знову з'явиться — це тимчасовий захід для відключення державних реєстрів з метою безпеки.
Росіяни більше не зможуть поповнювати баланс своїх карт у магазинах Google Play та App Store, хоча, як і раніше, можуть користуватися безкоштовними програмами.